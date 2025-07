Carteira de habilitação gratuita? Entenda como funciona a CNH Social

Veja como essa iniciativa pode te ajudar a conquistar mais autonomia e até abrir novas portas no mercado de trabalho

Pedro Ribeiro - 31 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A CNH Social tem mudado a realidade de milhares de brasileiros que sonham em tirar a carteira de motorista, mas não têm condições financeiras para arcar com os custos.

O programa, voltado para pessoas de baixa renda, oferece a oportunidade de obter a Carteira Nacional de Habilitação de forma gratuita — e agora, com uma nova lei sancionada, deve se expandir ainda mais pelo país.

A CNH Social é um programa que oferece a primeira habilitação de forma gratuita para pessoas em situação de vulnerabilidade social. O projeto cobre todas as etapas do processo, desde exames médicos e psicológicos até as aulas teóricas, práticas e as taxas de prova e emissão do documento.

Em junho de 2025, o presidente Lula sancionou uma lei que oficializa o uso de recursos das multas de trânsito para financiar o programa em todo o Brasil. Com isso, a CNH Social deve se tornar mais acessível a partir do dia 12 de agosto de 2025, quando a nova regra entra em vigor.

Quem pode participar?

Para se candidatar à CNH Social, é necessário:

Ter 18 anos ou mais;

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico);

Comprovar situação de baixa renda.

É importante lembrar que os critérios podem variar de acordo com o estado, já que cada Detran tem autonomia para definir as regras de inscrição e seleção dos candidatos.

O que está incluso na CNH Social?

A CNH Social cobre todos os custos do processo de habilitação. Isso inclui:

Exames médicos e psicológicos;

Curso teórico e prático;

Taxas do Detran;

Provas teóricas e práticas;

Emissão da carteira de habilitação.

O objetivo é garantir que a parte financeira não seja um obstáculo para quem deseja dirigir legalmente.

Quando começa a valer?

A nova versão da CNH Social, com apoio federal e financiamento por multas de trânsito, entra em vigor no dia 12 de agosto de 2025. Até lá, estados que já oferecem o programa continuam com suas versões ativas. Os detalhes sobre como se inscrever e os prazos oficiais ainda serão divulgados pelo Governo Federal e pelos Detrans estaduais.

Onde a CNH Social já está disponível?

Atualmente, cerca de 16 estados já contam com programas de CNH Social em andamento. São eles:

Acre;

Alagoas;

Amazonas;

Bahia;

Distrito Federal;

Espírito Santo;

Goiás;

Mato Grosso;

Mato Grosso do Sul;

Pará;

Paraíba;

Rio Grande do Norte;

Rio Grande do Sul;

Rondônia;

Roraima;

Sergipe.

Cada estado tem um formato específico para o programa. Por isso, é essencial acompanhar os canais oficiais do Detran local para se informar sobre prazos, critérios e inscrições.

Fique atento às atualizações

Com a CNH Social prestes a ganhar mais força em todo o país, essa pode ser a sua chance de obter a carteira de motorista sem pagar nada. Além de facilitar a mobilidade, a habilitação também abre novas possibilidades profissionais, principalmente em áreas como transporte, entregas e serviços.

Acompanhe o site do Detran do seu estado e fique de olho nas atualizações do governo para não perder a oportunidade quando as inscrições forem abertas.

