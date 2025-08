O real significado da sigla BSB de Brasília (não é apenas uma abreviação)

Muito além de um código de aeroporto ou uma forma encurtada de escrever “Brasília”

Anna Júlia Steckelberg - 31 de julho de 2025

Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek. (Foto: Fábio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil)

Pouca gente pensa nisso ao comprar uma passagem aérea ou preencher um endereço postal, mas a sigla BSB, usada amplamente para designar Brasília, tem um peso simbólico e histórico muito maior do que parece.

Ela não nasceu apenas da conveniência das três letras, como muitos pensam, mas se consolidou como um verdadeiro selo da identidade da capital federal. BSB é, hoje, uma marca cultural e geográfica, forjada na mesma lógica de vanguarda que fundou a própria cidade.

Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960, no coração do Planalto Central, como um símbolo do futuro. A cidade, planejada por Lúcio Costa e com obras assinadas por Oscar Niemeyer, era o marco da modernidade brasileira, uma capital pensada para descentralizar o poder do litoral e representar a integração nacional. Nessa toada futurista, tudo foi minuciosamente planejado: as quadras, os eixos, os setores… e até a sigla que a representaria internacionalmente.

Foi nesse contexto que surgiu BSB, oficialmente adotada como código de localização pela IATA (Associação Internacional de Transporte Aéreo) para o Aeroporto Internacional de Brasília, inaugurado em 1957, ainda durante a construção da cidade. A sigla veio do inglês Brasília, Brazil, seguindo a lógica das três letras comuns aos sistemas de aviação. O que começou como uma designação técnica passou a estampar placas, endereços, documentos oficiais e, com o tempo, o imaginário coletivo.

Hoje, BSB não é apenas um código de aeroporto, mas uma identidade. A sigla aparece em nomes de eventos, festivais, empresas e até produtos culturais.

Tornou-se uma forma moderna e estilizada de se referir à cidade, especialmente nas redes sociais e na mídia.

É a Brasília do urbanismo modernista, da política nacional, da cena musical alternativa e dos protestos emblemáticos, tudo condensado em três letras.

Portanto, da próxima vez que você ler um “BSB” em algum canto, saiba que está diante de muito mais do que uma abreviação. É uma forma condensada de dizer Brasília com toda a sua carga histórica, cultural e simbólica. Uma sigla que, como a própria cidade, foi pensada para representar o futuro do Brasil.

