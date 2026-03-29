Segundo nutricionistas, o cuscuz pode ser aliado da dieta se consumido do jeito certo no café, almoço ou jantar

Versátil e acessível, esse alimento pode ajudar — e muito — na sua rotina alimentar

Daniella Bruno - 29 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

O cuscuz é um alimento tradicional, acessível e muito presente na mesa dos brasileiros. No entanto, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre seu papel na dieta.

A boa notícia é que, quando consumido da forma correta, ele pode sim contribuir para uma alimentação equilibrada.

Além disso, o cuscuz é uma excelente fonte de energia, sendo rico em carboidratos. Por isso, ele se torna uma opção interessante para diferentes momentos do dia — desde que combinado com os ingredientes certos.

Dessa forma, o segredo não está em evitar o alimento, mas sim em saber como incluí-lo de maneira inteligente.

Formas saudáveis de consumir cuscuz no dia a dia

No café da manhã com proteínas

Primeiramente, combine o cuscuz com ovos, queijo ou frango desfiado. Assim, você equilibra carboidratos e proteínas, aumentando a saciedade logo no início do dia.

Primeiramente, combine o cuscuz com ovos, queijo ou frango desfiado. Assim, você equilibra carboidratos e proteínas, aumentando a saciedade logo no início do dia. Com fibras para melhorar a digestão

Em seguida, adicione sementes como chia ou linhaça. Dessa forma, você contribui para o funcionamento do intestino e prolonga a sensação de saciedade.

Em seguida, adicione sementes como chia ou linhaça. Dessa forma, você contribui para o funcionamento do intestino e prolonga a sensação de saciedade. Como base para refeições completas no almoço

Além disso, utilize o cuscuz como substituto do arroz. Combine com legumes, verduras e uma proteína magra para montar um prato equilibrado.

Além disso, utilize o cuscuz como substituto do arroz. Combine com legumes, verduras e uma proteína magra para montar um prato equilibrado. Versão leve no jantar

Por outro lado, prefira acompanhamentos mais leves à noite. Evite excessos e opte por combinações simples, como cuscuz com vegetais.

Por outro lado, prefira acompanhamentos mais leves à noite. Evite excessos e opte por combinações simples, como cuscuz com vegetais. Com vegetais para mais nutrientes

Logo depois, incremente com cenoura, abobrinha ou tomate. Assim, você aumenta o valor nutricional da refeição de forma prática.

Logo depois, incremente com cenoura, abobrinha ou tomate. Assim, você aumenta o valor nutricional da refeição de forma prática. Controlando as porções

Outro ponto essencial é a quantidade. Mesmo sendo saudável, o consumo exagerado pode comprometer a dieta.

Outro ponto essencial é a quantidade. Mesmo sendo saudável, o consumo exagerado pode comprometer a dieta. Evitar acompanhamentos muito calóricos

Por fim, reduza o uso de manteiga, carnes gordurosas e embutidos. Isso porque esses itens aumentam significativamente as calorias da refeição.

Por que o cuscuz pode ajudar na dieta

Em primeiro lugar, o cuscuz fornece energia rápida, sendo ideal para quem precisa de disposição ao longo do dia. Além disso, ele é versátil e fácil de preparar, o que facilita a inclusão na rotina.

Ao mesmo tempo, quando combinado corretamente, ele contribui para uma alimentação equilibrada. Ou seja, o resultado depende muito mais dos acompanhamentos do que do alimento em si.

Outro ponto importante é que o cuscuz pode ser adaptado a diferentes objetivos — desde manutenção de peso até ganho de massa ou emagrecimento.

Portanto, ao fazer escolhas conscientes, você transforma o cuscuz em um verdadeiro aliado da dieta.

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