O que significa quando aparece lagartixas em casa, segundo a ciência

Elas podem ser mais úteis do que você imagina

Daniella Bruno - 30 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

No dia a dia, é comum nos depararmos com situações que despertam curiosidade ou até certo desconforto dentro de casa. Pequenos detalhes, muitas vezes ignorados, acabam gerando dúvidas e até crenças populares que passam de geração em geração.

Além disso, muitas dessas interpretações vêm do senso comum, sem uma explicação baseada em fatos. Isso faz com que algumas situações simples ganhem significados exagerados ou até equivocados.

Ao mesmo tempo, o acesso à informação científica tem permitido desmistificar diversos desses conceitos. Com isso, comportamentos e fenômenos cotidianos passam a ser compreendidos de forma mais racional e útil.

Nesse contexto, a presença de certos animais dentro de casa — muitas vezes vista com receio — pode, na verdade, revelar informações importantes sobre o ambiente.

Como funciona essa presença na prática

Diferente das crenças populares que associam a presença de lagartixas à sorte ou mensagens espirituais, a ciência encara esses pequenos répteis como um bioindicador e um serviço natural de controle de pragas.

Na prática, quando lagartixas aparecem em casa, isso indica que o ambiente oferece alimento e condições favoráveis para a sobrevivência delas. Ou seja, elas não surgem “do nada” — elas seguem insetos e se instalam onde encontram comida.

Além disso, elas se alimentam de mosquitos, baratas pequenas, moscas, formigas e até aranhas. Dessa forma, atuam diretamente na redução de pragas que incomodam e podem transmitir doenças.

Por que as lagartixas aparecem na sua casa

A principal razão é simples: alimento disponível. Quanto mais insetos houver no ambiente, maior a chance de atrair lagartixas.

Além disso, como são animais ectotérmicos, elas buscam locais com temperatura adequada. Durante a noite, por exemplo, costumam se aproximar de paredes que retêm calor.

Outro fator importante é a luz. Embora não sejam atraídas diretamente por lâmpadas, elas seguem os insetos que se acumulam nesses pontos. Ou seja, onde há luz e mosquitos, há grandes chances de aparecer uma lagartixa.

Portanto, a presença delas indica que existe um pequeno ecossistema funcionando dentro da sua casa.

Lagartixas fazem mal? Entenda o que diz a ciência

Apesar do medo de muitas pessoas, a ciência é clara: lagartixas domésticas não possuem veneno e não representam perigo para humanos ou animais de estimação.

Na verdade, elas evitam o contato com pessoas e permanecem discretas na maior parte do tempo. Além disso, contribuem diretamente para o controle de insetos, funcionando como uma proteção natural.

No entanto, como qualquer animal, podem carregar bactérias na pele se houver contato direto. Por isso, a recomendação é simples: não manipular e deixar o animal seguir seu caminho.

Ou seja, o benefício que elas trazem costuma ser muito maior do que qualquer possível incômodo.

A presença de lagartixas em casa está longe de ser algo negativo. Pelo contrário, ela indica um ambiente propício e um sistema natural de controle de pragas em funcionamento.

Assim, ao invés de expulsá-las, entender seu papel pode ajudar a enxergar esses pequenos animais de forma mais consciente — como aliados silenciosos no dia a dia.

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