O nome masculino diferente que está ganhando espaço entre os pais no Brasil

Escolha moderna e com origem internacional reflete mudança no perfil dos registros de nascimento no país

Gabriel Yuri Souto - 29 de março de 2026

(Foto: Agência Gov)

A escolha do nome de um filho tem acompanhado mudanças culturais e sociais no Brasil. Nos últimos anos, nomes masculinos diferentes e com sonoridade moderna passaram a ganhar espaço entre os pais, substituindo opções mais tradicionais.

Entre os destaques recentes está o nome Ravi, que vem se consolidando como uma das escolhas mais populares no país. Segundo dados de registros civis, ele aparece entre os nomes masculinos mais registrados no Brasil e já chegou a ocupar posições de liderança em rankings recentes .

Nome diferente que virou tendência

Ravi é um nome de origem indiana que significa “sol” ou “aquele que ilumina”. A sonoridade curta, marcante e internacional contribui para sua popularidade.

Além disso, o nome se encaixa em uma tendência atual: nomes simples, de fácil pronúncia e com significado forte. Por isso, ele se tornou uma alternativa aos clássicos que dominaram gerações anteriores.

Mudança nas preferências dos pais

Dados recentes mostram que nomes tradicionais como José, João e Antônio ainda são muito comuns no Brasil. No entanto, novos nomes vêm ganhando espaço rapidamente, refletindo mudanças no comportamento da sociedade .

Atualmente, nomes como Ravi, Theo, Gael e Noah aparecem com frequência nos registros, indicando uma preferência por opções mais curtas e modernas .

Além disso, influências culturais, como séries, filmes e redes sociais, também impactam diretamente nas escolhas dos pais.

Por que nomes diferentes estão em alta

A busca por originalidade é um dos principais fatores que explicam essa mudança. Muitos pais querem evitar nomes muito comuns e procuram alternativas que transmitam identidade única.

Consequentemente, nomes com origem estrangeira, significados simbólicos ou grafias diferenciadas acabam se destacando.

Outro ponto importante é a globalização. Com maior contato com outras culturas, nomes internacionais passaram a ser mais aceitos e até desejados.

Tendência deve continuar nos próximos anos

Especialistas apontam que essa valorização de nomes diferentes deve continuar crescendo. A tendência indica que nomes curtos, modernos e com significado marcante devem seguir dominando os registros.

Assim, nomes como Ravi representam não apenas uma escolha estética, mas também um reflexo das transformações culturais e sociais no Brasil.

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