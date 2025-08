6 dicas práticas para melhorar o desempenho do seu carro e economizar combustível

Pequenas atitudes fazem diferença, tanto no bolso quanto na durabilidade do veículo

Pedro Ribeiro - 01 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Se você sente que seu carro está gastando mais do que deveria ou perdeu rendimento nos últimos tempos, saiba que isso é mais comum do que parece.

Muitos motoristas enfrentam esse problema no dia a dia sem perceber que, com alguns cuidados simples, é possível melhorar o desempenho do carro e ainda economizar combustível.

Pequenas atitudes fazem diferença, tanto no bolso quanto na durabilidade do veículo.

Por isso, se você quer dirigir de forma mais eficiente e reduzir os gastos com abastecimento, vale a pena seguir algumas orientações práticas.

E o melhor: não exige nenhum conhecimento técnico avançado, apenas atenção e rotina.

6 dicas práticas para melhorar o desempenho do seu carro e economizar combustível

1. Troque de marcha no momento certo

Usar as marchas de forma correta é um dos fatores que mais afetam o consumo de combustível. Quando você acelera demais em marchas baixas ou demora a trocar para uma mais leve, o carro exige mais esforço do motor — e isso significa mais gasto. O ideal é trocar de marcha conforme o giro do motor, sem forçar nem esticar demais. Dirigir de forma suave e constante contribui para a eficiência e melhora o desempenho geral do carro.

2. Respeite os limites de velocidade

A pressa pode sair cara. Andar em alta velocidade não só aumenta o risco de acidentes como também faz o carro consumir mais combustível. O motivo é simples: quanto maior a velocidade, maior a resistência do ar e o esforço do motor. Manter uma velocidade constante e dentro dos limites recomendados ajuda o carro a manter o equilíbrio entre potência e economia.

3. Mantenha os pneus calibrados e alinhados

Pneus murchos ou desalinhados forçam o motor a trabalhar mais, o que impacta diretamente no consumo. Além disso, o desgaste irregular dos pneus reduz a segurança e encurta sua vida útil. Por isso, é importante calibrar os pneus semanalmente e fazer o alinhamento a cada revisão. Com os pneus em dia, o carro roda mais leve e responde melhor ao volante.

4. Faça manutenções periódicas

Manter o carro em boas condições evita problemas maiores e reduz o consumo de combustível. Trocar o óleo no prazo certo, revisar filtros de ar, de combustível e velas de ignição são cuidados básicos, mas essenciais. Um carro bem cuidado trabalha de forma mais eficiente e sofre menos desgaste ao longo do tempo. Além disso, uma manutenção em dia previne imprevistos na estrada e garante mais segurança.

5. Abasteça em postos de confiança

A qualidade do combustível influencia diretamente o rendimento do carro. Gasolina ou etanol adulterados podem comprometer peças do motor e aumentar o consumo. Por isso, escolha postos de confiança, com boa reputação e que forneçam nota fiscal. Mesmo que o preço seja um pouco mais alto, compensa no longo prazo pela economia em reparos e pelo melhor desempenho do veículo.

6. Cuidado com o uso do ar-condicionado

O ar-condicionado pode ser um grande vilão quando o assunto é consumo. Ele exige mais do motor, principalmente em trajetos urbanos e em velocidades baixas. Sempre que possível, use-o de forma moderada. Em dias mais frescos, ande com os vidros abertos em vez de ligar o sistema. Essa simples mudança ajuda o carro a gastar menos combustível sem comprometer o conforto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!