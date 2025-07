6 carros populares usados baratos para comprar sem dor de cabeça

Modelos listados são os mais queridinhos dos motoristas nas plataformas de vendas

Magno Oliver - 30 de julho de 2025

(Foto: Secom / Governo de Goiás)

Os carros populares estão em alta nas plataformas de vendas de veículos usados. Assim, com o novo programa Carro Sustentável do governo, muitos preços baixaram dos R$ 70 mil.

1. Volkswagen Gol — a partir de R$ 38.000

Popular, queridinho e líder de mercado por mais de 27 anos no Brasil, o Volkswagem Gol é uma boa indicação para você que quer um usado de baixa manutenção e bom de consumo.

Assim, a linha mais indicada, no momento, é a versão de 2021, com motor 1.0 aspirado flex de três cilindros. O consumo do Gol recebe bastante elogio: com gasolina, faz até 13,3 km/l na cidade e 14,4 km/l na estrada.

2. Hyundai HB20 — a partir de R$ 47.000

Compacto, bom de direção, um hatch compacto com motor 1.0 aspirado flex de três cilindros com 80 cv de potência.

A linha manual do HB20 é a recomendação para quem busca um usado com direção elétrica, quatro airbags, controles de estabilidade, computador de bordo e rádio bluetooth.

3. Fiat Palio — a partir de R$ 21.999

Com mais de 22 anos de sucesso de vendas no Brasil, o bom e velho Fiat Palio é outra recomendação pra quem busca um usadinho com o famoso motor fire 1.0 econômico e bom de manutenção.

Assim, você encontra modelos de 2013 nas plataformas de venda livre a partir de R$ 21.999, como linha Economy 1.0 que entrega até 75 cv de potência e 9,9 kgfm de torque.

4. Renault Kwid — a partir de R$ 34.500

Compacto, boa direção, motor que segura bem a rotina e um motor 1.0 aspirado flex de três cilindros com câmbio manual de cinco marchas.

Assim, o queridinho Kwid de 2022 é boa indicação nas plataformas de vendas de usados para quem quer um bom carro pela metade do preço de um novo. Uma boa procura é pela linha Zen, que já tem ar-condicionado de série, direção elétrica, rádio com Bluetooth, USB e 4 airbags.

5. Chevrolet Onix — a partir de R$ 39.900

Para quem busca espaço interno e boa direção, o Onix 1.4 aspirado de até 106 cv é uma boa indicação.

O queridinho dos motoristas conta com painel digital monocromático, ar-condicionado, monitor de pressão dos pneus e vidros elétricos na dianteira. As unidades de 2019 do hatch compacto começam a ser vendidas por R$ 39.900 nas plataformas de venda de usados.

6. Ford Fiesta — a partir de R$ 43.800

Eleito a linha com melhor custo-benefício presente na seção de populares, modelos a partir de 2017 da linha Fiesta estão em alta nas plataformas de vendas de usados.

O Fiesta tem a boa fama de carro com excelente dirigibilidade, bom pacote de equipamentos e motorização consagrada, pecando apenas na falta de espaço interno.

