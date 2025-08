6 filmes que marcaram a infância de muitos brasileiros (o último é o queridinho)

Esses clássicos marcaram gerações com histórias emocionantes e lições que atravessam o tempo

Magno Oliver - 01 de agosto de 2025

Matilda foi um filme de 1996. (Foto: Captura de tela / Youtube )

A nossa infância passa sempre por filmes que fizeram história e marcaram a vida de muita gente, não é mesmo? Qual é o filme que marcou a sua?

Assim, separamos para você uma listinha com alguns dos filmes que mais fizeram história na vida de nossos leitores.

6 filmes que marcaram a infância de muitos brasileiros (o último é o queridinho)

1. O Rei Leão – 1994

Clássico, marcante e histórico. Essa é uma das animações mais simbólicas da Disney que emocionou crianças e adultos com a jornada de Simba.

Na trama, ele é um jovem leão que precisa enfrentar seu destino após a morte trágica do pai. Assim, a película tem uma trilha sonora forte com lições sobre responsabilidade, perda e amadurecimento. A história marcou gerações que cresceram repetindo o mantra clássico do hit “Hakuna Matata”.

2. Esqueceram de Mim – 1990

Épico e um clássico que virou um marco natalino no Brasil. Assim, a trama gira em torno de um garoto que fica sozinho em casa durante as festas de fim de ano. De repente, ele precisa enfrentar dois ladrões com armadilhas criativas e o seu bom humor.

3. Matilda – 1996

O filme Matilda inspirou crianças a acreditarem no poder da leitura, da bondade e da justiça. O longa conquistou os corações com sua história encantadora sobre uma garotinha que desafia adultos cruéis com inteligência, bom humor e um toque de magia.

4. A Fantástica Fábrica de Chocolate – 1971 e 2005

Você também sonhou em achar o ticket de ouro para visitar a fábrica? Assim, seja na versão clássica ou no remake moderno, a história de Willy Wonka e seu misterioso mundo de doces coloridos encantou o imaginário infantil.

A jornada de Charlie e os outros ganhadores do bilhete dourado misturava aventura, crítica social em um musical divertido.

5. Toy Story – 1995

Foi o tempo em que brinquedos ganharam vida e o coração de gerações. Assim, ele foi o primeiro longa-metragem feito totalmente em computação gráfica e marcou uma revolução no cinema.

Toy Story cativou por mostrar o ponto de vista dos brinquedos e falar sobre amizade, ciúmes e a passagem do tempo. Woody e Buzz Lightyear fizeram história e marcaram a infância de muitos brasileiros até hoje.

6. A Lagoa Azul – 1980

Emocionante e apaixonante, A Lagoa Azul virou clássico das tardes de domingo. Assim, a película foi exibida diversas vezes na televisão aberta e o romance entre dois jovens isolados em uma ilha marcou época.

A trama despertava curiosidade, encantamento e foi, para muita gente, o primeiro contato com temas sobre amor e descoberta.

Siga o Portal 6 no Instagram:@portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!