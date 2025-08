Esses são os 6 restaurantes mais bonitos de Goiânia

Descubra onde unir cenário estonteante, design sofisticado e gastronomia de qualidade

Anna Júlia Steckelberg - 01 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram)

Seja você um goianiense com fome de novidade ou um visitante curioso à procura de lugares que impressionem além do sabor, Goiânia oferece experiências que carregam beleza arquitetônica e cozinha que encanta os olhos.

Neste guia, você conhecerá os seis restaurantes mais bonitos da capital do Cerrado, espaços onde o design e a estética ganham protagonismo, sem deixar o paladar de lado.

Prepare-se para descobrir cenários perfeitos para um jantar romântico, um encontro com amigos ou posts de Instagram que vão além da aparência.

1. Íz Restaurante

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Íz (@izrestaurante)

Reconhecido pela alta cozinha contemporânea e visual moderno, o Íz harmoniza pratos elaborados com uma ambientação minimalista de bom gosto.

Frequentemente citado como “o melhor no quesito alta cozinha” em Goiânia, o restaurante é também elogiado pelos drinks sofisticados e decoração elegante, ideal para ocasiões especiais.

2. Balkan Rooftop

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Balkan (@balkanrestaurante)

No topo de prédios sofisticados, o Balkan Rooftop se destaca pela vista panorâmica da cidade e atmosfera arejada, ideal para happy hour ou noite com amigos.

Segundo frequentadores, é mais elegante e tem pratos melhores que outros rooftops mais famosos, incluindo uma boa carta de drinks e design contemporâneo.

3. Bianco Ristorantino

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bianco Ristorante | Restaurante Italiano (@biancoristorante_)

Este italiano de alto padrão ganha elogios tanto pela estética clássica quanto pela burrata considerada “a melhor do mundo” por clientes.

4. Antonieta

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ANTONIETA RESTAURANT (@antonietarestaurant)

Com proposta de cozinha contemporânea com pitadas francesas, o Antonieta combina design descolado e ambiente intimista com clientela exigente.

Avaliações destacam sua beleza e serviços sensoriais: “sem dúvidas um dos restaurantes mais lindos que já fui”, com comida e drinks impecáveis, segundo clientes.

5. 1929 Trattoria Moderna

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por 1929 Trattoria Moderna (@1929trattoria)

Com decoração refinada e iluminação acolhedora, o 1929 Trattoria Moderna impressiona pelo cuidado visual nos pratos e no ambiente.

Frequentadores elogiam atendimento gentil e pratos bem apresentados como ravioli de pera ou risoto com costela bovina.

6. Sky Gurume

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sky Gurume (@skygurume)

Perfeito para quem busca o famoso ambiente “instagramável”: o Sky Gurume tem decoração moderna e vista panorâmica do setor mais badalado da cidade.

Seu design impactante o coloca nos mais bonitos da cidade, segundo opinião de frequentadores críticos.

