Expoana corrige falhas da estreia e melhora trânsito e segurança no segundo dia

Ações conjuntas da PM, Grupo Tático, CMTT e Observatório de Segurança trouxeram fluidez e controle ao evento

Da Redação - 01 de agosto de 2025

Segundo dia contou com shows de Maiara & Maraísa e Jiraya Uai. (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

O segundo dia da Expoana 2025 foi marcado por um ambiente mais organizado e seguro, contrastando com os problemas enfrentados na abertura, quando o público enfrentou congestionamentos, descontrole nos acessos e sensação de insegurança.

Com atuação mais efetiva da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) e apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tráfego nas vias de acesso ao Parque de Exposições fluiu com mais tranquilidade.

Dentro do evento, a segurança também foi reforçada.

A Polícia Militar (PM), com suporte do Grupo Tático e monitoramento do Observatório Municipal de Segurança, intensificou o patrulhamento. A presença de mais seguranças privados contribuiu para reduzir aglomerações e garantir mais tranquilidade ao público.

Na programação da noite, os shows de Maiara & Maraísa e Jiraya Uai levantaram o público. O cantor anapolino Grelo fez participação especial e anunciou um show gratuito na cidade em breve.

A resposta da organização às críticas do primeiro dia foi bem recebida por quem esteve presente.

Para os próximos dias, o foco será coibir furtos e roubos de celulares, prática comum em grandes eventos. A intenção é manter o padrão de melhorias até o encerramento da festa, que vai até domingo (03). Nesta sexta-feira (1º), sobem ao palco Murilo Huff e Vinícius Cavalcante.

