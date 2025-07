Estreia da Expoana bate recorde de público mesmo debaixo de 15º C de sensação térmica

Cerca de 35 mil pessoas compareceram à sede do Sindicato Rural de Anápolis

Samuel Leão - 31 de julho de 2025

Primeiro dia da Expoana 2025 contou com cantor Nattanzinho. (Foto: Portal 6)

O perrengue passado pelos moradores de Anápolis na BR-153 para chegar à sede do Sindicato Rural de Anápolis parece ter valido a pena. Pelo menos para as 35 mil pessoas que compareceram ao primeiro dia do evento, nesta quarta-feira (30), que contou com o cantor de forró Nattanzinho Lima na abertura.

A sensação térmica chegou a 15º C durante a madrugada.

O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), acompanhou a abertura da Expoana, destacando que o evento não teve um centavo de recursos da Prefeitura de Anápolis. No entanto, a realização da Expoana é mérito do mandatário.

Rápidas apurou que se envolveu pessoalmente na organização para garantir patrocinadores parceiros da iniciativa privada (como o Sicoob, Toyota e Ecovias Araguaia).

Bilhete Solidário arrecadou, de cara, 30 toneladas de alimentos

Assim, foi necessário cobrar ingressos da população, que doou mais de 30 toneladas de alimentos no chamado “bilhete solidário”.

Maiara e Maraísa e Jiraya Uai se apresentam no segundo dia

Nesta quinta-feira (1º), a dupla Maiara e Maraisa e o funkeiro caipira Jiraya Uai sobem ao palco da Expoana no segundo dia de apresentações.

As sertanejas entram primeiro e o funkeiro caipira entra logo na sequência.

Estrutura também chamou atenção de quem esteve no camarote

Rápidas deu um publinho no “Camarote do Leko”, que leva o nome do produtor de eventos que organiza a Expoana 2025.

Além da organização e segurança, chamou atenção o asseio dos banheiros e a energia de “inimigos do fim” de muitos que estavam nos camarotes.

Ás 05h ainda havia mais de mil pessoas por lá.

Ônibus lotados garantiram ida e volta dos visitantes

Como adiantado pelo Portal 6, sete linhas de ônibus da Urban que saíram de todas as regiões de Anápolis garantida a ida e volta dos visitantes.

A última saiu da Expoana após às 04h da manhã.

Nota 10

Para a organização da Expoana 2025. O que se viu não se costuma achar em Anápolis.

Nota Zero

Para o Conselho Tutelar, ausente da festa. Não foram poucas as crianças vistas do lado de fora do evento trabalhando junto com flanelinhas.