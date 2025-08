Passo a passo para limpar o box do banheiro e remover toda a sujeira

É possível manter o box do banheiro sempre limpo e higienizado utilizando produtos que você já tem em casa

Ruan Monyel - 01 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Como faz)

O box do banheiro é uma das áreas da casa que mais acumulam sujeira, principalmente por conta da umidade constante e dos resíduos de produtos.

Esses resíduos se transformam em uma camada esbranquiçada de gordura e calcário, que com o tempo forma manchas difíceis de remover.

Além disso, o ambiente úmido favorece a proliferação de fungos e mofo, o que pode comprometer a saúde e a estética do banheiro.

Por isso, é fundamental manter o box do banheiro sempre limpo e higienizado, garantindo não apenas a aparência, mas também a segurança de todos.

A boa notícia é que não é necessário gastar com produtos caros ou passar horas esfregando, afinal, um método simples, prático e eficiente pode devolver o brilho ao vidro sem esforços.

O segredo está na escolha dos ingredientes certos e na aplicação correta, seguindo um passo a passo que garante resultados visíveis já na primeira limpeza.

Com poucos itens que provavelmente você já tem em casa, é possível transformar o aspecto do box do banheiro e deixá-lo como novo.

Para começar, o primeiro passo é preparar uma solução de limpeza caseira. Em um recipiente, misture partes iguais de vinagre branco e detergente neutro.

Essa combinação é poderosa para dissolver gordura e remover resíduos de sabão que ficam impregnados no vidro.

Com a mistura pronta, aplique-a diretamente nas paredes internas e externas do box, usando uma esponja ou um borrifador, se preferir. Deixe agir por cerca de 10 minutos.

Após esse tempo, utilize a parte macia da esponja para esfregar o vidro com movimentos circulares, dando atenção especial às áreas com mais acúmulo de sujeira ou mofo.

Para os cantinhos e trilhos, use uma escova de dentes velha para alcançar os espaços mais difíceis. Depois, enxágue com água morna para remover toda a mistura e os resíduos soltos.

Finalize secando o box do banheiro com um pano de microfibra limpo ou papel toalha, o que ajuda a evitar manchas de água.

Assim, fazer essa limpeza ao menos uma vez por semana evita o acúmulo de sujeira mais pesada e facilita a manutenção do banheiro.

