Truque para acabar com o cheiro de mofo no guarda-roupa

O que poucos sabem é que dá para eliminar esse odor de forma simples, natural e barata

Ruan Monyel - 27 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Tudo Funcionando)

Manter o guarda-roupa sem cheiro de mofo vai muito além de trocar as roupas, se tornando uma questão de saúde e preservação das peças.

O acúmulo de umidade e a falta de ventilação criam o ambiente perfeito para fungos, que liberam odores desagradáveis, mancham tecidos e podem causar alergias.

Mas o que poucos sabem é que dá para eliminar esse cheiro ruim de forma simples, natural e econômica. Leia e veja como fazer.

Truque para acabar com o cheiro de mofo no guarda-roupa

O vinagre branco é um poderoso aliado nessa missão, afinal, sua ação neutralizadora combate o cheiro de mofo e controla fungos e bactérias sem agredir o armário ou as roupas.

Para aplicar, basta fazer uma solução de água e vinagre em partes iguais, borrifar no guarda-roupa e passar um pano para tirar o excesso.

Passe esse pano por todas as superfícies internas do guarda-roupa, sem encharcar, e deixe a porta aberta por algumas horas para garantir ventilação.

Quer reforçar ainda mais? Coloque um potinho com vinagre puro dentro do armário durante a noite, assim, ele absorve o odor sem deixar cheiro de mofo.

Mas para evitar que o mofo e o cheiro voltem, é importante incluir passos preventivos no dia a dia.

O bicarbonato de sódio é eficiente na absorção de umidade e odores; basta deixar uma tigela pequena com o produto no interior do armário, trocando-a a cada mês.

Outra dica simples e surpreendente é usar um copo com arroz cru, assim, o grão absorve a umidade do ambiente, reduzindo drasticamente o risco de proliferação de fungos.

Para quem prefere aroma agradável, potinhos com cravos-da-índia, café em pó (seco) ou cascas de limão podem ser espalhados entre as prateleiras para acabar com o cheiro de mofo.

Assim, com o uso do vinagre para limpeza, materiais absorventes dentro do guarda-roupa e troca periódica de roupas e ventilação, é possível eliminar o cheiro de mofo de forma eficaz.

O resultado é um armário sempre seco, limpo, perfumado e pronto para preservar suas roupas com segurança.

