Pitbull resgatado pelos bombeiros em Goiânia está à procura de um novo lar

Descrito como "dócil e extremamente sensível", animal foi atendido na UPAVet após ser atropelado

Natália Sezil - 01 de agosto de 2025

Pitbull que foi resgatado pelos bombeiros espera por novo lar. (Foto: Reprodução)

Após ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros e passar por atendimento no Hospital Público Veterinário (UPAVet) de Goiânia, um pitbull aguarda, agora, por uma adoção responsável.

O cachorro foi atropelado na última semana. Socorrido pelos militares, ele foi levado até a unidade de saúde animal, no Jardim Balneário Meia Ponte, onde precisou ser cuidado em caráter emergencial.

A veterinária responsável pelo atendimento detalhou ao Portal 6 que o pitbull chegou ao hospital apresentando uma fratura exposta. Por isso, foi necessário que ele passasse por uma amputação.

Apesar do imaginário popular que se tem sobre os pitbulls, a profissional o descreveu como “um animal dócil, extremamente sensível e bonito”.

“Se não fossem os bombeiros para resgatar, e nós fazermos essa cirurgia emergencial, não sei qual seria o destino desse animal”, apontou.

Após os atendimentos, o cachorro retornou ao quartel do Corpo de Bombeiros, que o acolhe como lar temporário. Já castrado, o objetivo é encontrar alguém que possa adotá-lo de forma responsável.

Como funciona a adoção responsável?

A UPAVet acolhe animais resgatados em situações críticas, como atropelamentos, abandono e maus-tratos. A instituição realiza parceria com protetores independentes e lares temporários.

Apesar disso, o objetivo final é sempre encontrar “lares preparados e comprometidos com o bem-estar” do animal, oferecendo uma nova chance de vida.

Para que a adoção seja segura e consciente, segue-se um protocolo definido, divulgado pela Agência Municipal do Meio Ambiente.

O primeiro passo que os interessados devem tomar é entrar em contato com a equipe da UPAVet. Depois disso, o tutor em potencial deve preencher uma ficha com dados pessoais.

É nesse momento que o candidato responde perguntas importantes para uma avaliação responsável: questionamentos sobre rotina, espaço disponível em casa, experiência com animais, e condições para garantir os cuidados básicos.

Na sequência, um profissional do hospital veterinário realiza uma entrevista breve, onde fornece orientações sobre guarda responsável, alimentação, saúde, adaptação e compromissos com o bem-estar do cachorro.

Aprovados os tutores, assina-se um Termo de Adoção Responsável, formalizando o compromisso. O animal é entregue vacinado, vermifugado e castrado (quando possível).

Por fim, a equipe realiza acompanhamento após o processo, realizando visitas e mantendo contato para verificar as condições de adaptação do cachorro no novo lar.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!