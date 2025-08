Cliente leva iPhone com bateria estufada para assistência em Anápolis e o pior acontece

Câmeras de segurança registraram todo o acontecimento e a rapidez do técnico em conter a situação

Davi Galvão - 02 de agosto de 2025

iPhone entrou em combustão espontânea. (Foto: @studiokonoha)

Câmeras de segurança flagraram o momento impressionante em que um aparelho celular, modelo iPhone, entrou em combustão espontânea em uma assistência técnica, em Anápolis.

O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (1°), no Studio Konoha (@studiokonoha), localizado no Jardim Tesouro, por volta das 16h30.

Nas imagens é possível ver o proprietário do estabelecimento, Cristian Lucas, falando em um outro telefone quando o aparelho, que estava aguardando, pega fogo do nada.

Em entrevista ao Portal 6, ele explicou que o telefone havia sido trago por um cliente justamente por estar com a bateria estufada.

“Quando chega celular assim a gente já remove a tela na hora para não correr o risco de quebrar. Na hora que aconteceu eu estava mexendo em outro celular, tava em ligação, até tomei um susto”, contou.

Inicialmente, ele tentou conter as chamas e retirar a bateria, mas muita fumaça começou a sair do dispositivo, que novamente entrou em combustão.

Rapidamente e mesmo com o aparelho quente, Cristian tirou a bateria e deixou-a no chão até que apagasse sozinha.

Apesar do grande susto, ninguém ficou ferido e, como o iPhone estava sem a tela, não houve danos ao dispositivo, que teve a peça substituída e voltou a funcionar normalmente.

Ainda assim, o técnico fez um alerta para que os usuários não utilizem telefones enquanto carregam, para evitar estufamento na bateria.

Assista ao momento:

ASSUSTADOR 😨 Cliente leva iPhone com bateria estufada para assistência em Anápolis e o pior acontece Veja: pic.twitter.com/JG0wAv5hLk — Portal 6 (@portal6noticias) August 2, 2025



Em tempo

Ainda em fevereiro deste ano, um caso parecido envolvendo a combustão espontânea de um celular em Anápolis virou manchete no país inteiro.

Na ocasião, uma jovem de 18 anos estava fazendo compras quando o aparelho, que estava no bolso de trás da calça, pega fogo repentinamente.

A vítima relatou ter sentido um calor intenso repentino antes de perceber que o aparelho estava em chamas. O acidente causou queimaduras na mão e no antebraço esquerdo, além de ferimentos no dorso e nas nádegas do mesmo lado do corpo.