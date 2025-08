Construções históricas, Arte Déco e ruas charmosas: 6 lugares em Goiânia que você precisa visitar

Ver a capital do Cerrado desse ângulo é redescobrir a cidade

Anna Júlia Steckelberg - 02 de agosto de 2025

Beco da Codorna. (Foto: Samuel de Oliveira/ Google)

Goiânia é mais do que avenidas largas e trânsito moderno. Ela é, sim, uma cidade-jardim, mas também é uma capital planejada do Brasil, com rica tradição arquitetônica, cultura pulsante e história gravada nos seus prédios e praças.

Se você se reconhece como curioso, apaixonado por arte e gosta de conhecer o DNA de um lugar enquanto caminha por ruas elegantes, este roteiro é para você.

1. Praça Cívica

A Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira, a Praça Cívica, foi inaugurada em 1933 como marco zero do projeto da nova capital de Goiás.

Com seus edifícios emblemáticos, o Palácio das Esmeraldas, a sede do governo estadual (1937), e o Palácio Pedro Ludovico Teixeira, antiga administração central, o lugar é uma galeria urbana do estilo Art Déco.

No centro, o Monumento às Três Raças, em bronze e granito, homenageia a formação do povo goiano e fortalece essa sensação de pertencimento histórico.

Passeie pelo coreto, inaugurado em 1942, perfeito para fotos, e aprecie como esse espaço une elegância antiga a relevância política e simbólica.

2. Centro Cultural Oscar Niemeyer

O complexo inaugurado em 2006 traz o nome de Niemeyer, mas foi planejado por um time que quis homenagear grandes talentos goianos e nacionais.

A Esplanada Juscelino Kubitschek articula espaços como o Museu de Arte Contemporânea (MAC), o Palácio da Música, a biblioteca‑caixa de vidro e o Monumento aos Direitos Humanos, um triângulo vermelho emblemático.

É uma visita imperdível para quem quer ver arte visual, arquitetura moderna e eventos culturais num único palco urbano.

3. Memorial do Cerrado

Localizado na PUC Goiás, o Memorial do Cerrado apresenta réplicas de aldeia indígena e quilombo, além de acervo que destaca a biodiversidade e a cultura regional.

É um mergulho didático, imersivo e respeitoso nas raízes do bioma que define Goiás, ideal para famílias, estudantes e quem ama experiências educativas ao ar livre.

4. Bosque dos Buritis

O mais antigo parque urbano de Goiânia, projetado já nos anos 1930, ocupa cerca de 141.500 m² e abriga três lagoas artificiais, canais subterrâneos e até o maior jato-d’água da América do Sul,

Além disso, abriga o Museu de Arte de Goiânia, o Centro Livre de Artes, o Monumento à Paz Mundial e trilhas para caminhada.

Um oásis que une paisagem urbana, arte pública e tranquilidade para todas as idades.

5. Beco da Codorna

Escondido no Centro, o Beco da Codorna reúne grafites de artistas locais e é parte do Museu de Arte Urbana.

O espaço surgiu da revitalização de um beco deteriorado e se tornou polo alternativo de cultura urbana, com estúdio de tatuagem, galeria e loja de produtos feitos por grafiteiros.

Perfeito para quem busca charme, emoção contemporânea e um pouco de contracultura em plena Goiânia.

6. Feira de Antiguidades da Praça Tamandaré

A Feira de Antiguidades na Praça Tamandaré, no Setor Oeste, acontece gratuitamente todo segundo domingo do mês e reúne objetos antigos, móveis vintage e decoração retrô.

Mais do que compras, é uma experiência de garimpo afetivo, repleta de achados curiosos e cheios de história, em meio ao clima descontraído da Tamandaré, com lojinhas, cafés e boa energia a cada visita.

