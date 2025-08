Inscrições abertas para cursos gratuitos e à distância da UFV

São diversas opções de capacitação online, com certificado e conteúdos atualizados

Pedro Ribeiro - 02 de agosto de 2025

Se você está buscando cursos gratuitos para se qualificar sem sair de casa, a Universidade Federal de Viçosa (UFV) está com uma excelente oportunidade.

São diversas opções de capacitação online, com certificado gratuito e conteúdos atualizados, ideais para quem quer se destacar no mercado ou desenvolver novas habilidades.

Tudo isso de forma acessível, prática e com a qualidade de uma instituição reconhecida nacionalmente.

As inscrições já estão abertas, e os cursos são voltados a diferentes perfis de alunos, desde estudantes até profissionais em busca de atualização. Para participar, basta ter acesso à internet e, em alguns casos, conhecimento básico em informática. Veja a seguir as opções disponíveis.

Agricultura da Vida – Produção de alimento para gestante

Com 60 horas de carga horária, esse curso oferece um conteúdo importante sobre alimentação saudável voltada para gestantes. É gratuito, online e com certificado incluso. Para se inscrever, é necessário ter noções básicas de informática e acesso à internet. Ideal para quem atua na área da saúde, nutrição ou agricultura familiar.

Gestão do tempo – A importância de uma vida equilibrada

Voltado para quem quer melhorar a produtividade e organizar melhor a rotina, este curso tem 20 horas de duração e também oferece certificado gratuito. Não exige formação prévia, sendo indicado para qualquer pessoa interessada em ter mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Modelagem de processos com o Bizagi

Com 20 horas de duração, esse curso é voltado a estudantes, gestores e profissionais que desejam entender ou se aprofundar em Business Process Management (BPM). O conteúdo foca no uso da ferramenta Bizagi para modelar e otimizar processos. É gratuito e com certificado incluso.

Produção Integrada – Introdução à Produção Integrada (Módulo I)

Esse curso de 20 horas é voltado para produtores rurais, técnicos agrícolas e profissionais com diploma de ensino superior. O conteúdo aborda os fundamentos da produção integrada no campo. Para participar, é necessário ter conhecimentos básicos de informática e acesso à internet. Ao final, o aluno recebe certificado gratuito.

Produção Integrada – Gestão e Planejamento da Empresa Rural (Módulo II)

Com 60 horas de carga horária, esse é o segundo módulo da formação em Produção Integrada. Para se inscrever, o aluno precisa ter concluído o Módulo I. O curso aprofunda temas como gestão e planejamento estratégico da empresa rural. Também é online, gratuito e com emissão de certificado.

Sistemas Agroflorestais em Regiões Semiáridas

Esse curso é uma ótima oportunidade para quem tem ensino médio completo e deseja aprender sobre sustentabilidade e uso consciente da terra em regiões de clima seco. São 100 horas de carga horária, com conteúdo aprofundado, e ao final, o aluno recebe certificado gratuito.

Para se inscrever acesse o site clicando aqui.

Os cursos gratuitos oferecidos pela UFV são uma chance real de ampliar seus conhecimentos, sem custo e com flexibilidade total. As formações abordam temas atuais, com aplicação prática em diversas áreas. Se você quer dar um passo na sua carreira ou apenas aprender algo novo, essa é a hora. Aproveite enquanto as inscrições estão abertas e garanta sua vaga!

