Onde assistir Anápolina x Centro Oeste pela última rodada da Divisão de Acesso

Quem ganhar, leva a taça, mas a Rubra tem a vantagem do empate, podendo conquistar o campeonato de forma invicta

Paulo Roberto Belém - 02 de agosto de 2025

Anapolina e Centro Oeste jogam no Estádio Jonas Duarte no domingo (04) (Foto: Reprodução/Instagram)

Domingo (04) é dia de “final” da Divisão de Acesso entre Anapolina x Centro Oeste. Com ambas as equipes classificadas antecipadamente para a elite do Goianão, quem ganhar leva a taça, pois estão bem próximas pontualmente, com 27 e 24 pontos marcados, respectivamente.

Entretanto, a Rubra tem a vantagem do empate para o jogo em casa, às 10h, no Estádio Jonas Duarte. Uma verdadeira convocação está sendo feita pelas redes sociais, a fim de lotar o espaço.

Onde assistir Anapolina x Centro Oeste

Agora, para aqueles que preferem acompanhar a partida no conforto do lar, àqueles optam em assistir em bares ou para os torcedores do time neropolino que vão torcer pela cidade, não vão deixar de conferir a partida sem imagens.

Isso porque já está disponível o link para a transmissão, que será realizada pela TV Brasil Central (TBC) pelo canal 13.1 na TV Aberta, mas também pelo canal do YouTube da rede televisa, clicando aqui.

As duas equipes que jogam pela 14ª rodada da competição duelaram na estreia da segunda divisão do Campeonato Goiano. Nessa partida, quem se deu bem foi a Anapolina, que levou a melhor contra o Centro Oeste por 3 a 0.

Outra questão importante, é que a Xata, caso leve a melhor, será campeã invicta no campeonato, com sete vitórias e seis empates até agora. Já o time de Nerópolis tem sete vitórias, três empates e três derrotas.

