Banho energético poderoso para renovar as energias e se proteger no início do mês

Duas ervas, em especial, criam uma combinação perfeita entre proteção e limpeza espiritual, além de trazer uma sensação imediata de leveza

Gabriella Licia - 03 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Kaboompics)

O fim do mês costuma carregar um acúmulo de tensões, cansaço e até sentimentos que nem sempre conseguimos nomear. É aquele período em que muitas pessoas sentem o corpo mais pesado, o sono desregulado e a mente confusa. Quando isso acontece, um bom banho energético pode ser a chave para restaurar o equilíbrio e se blindar contra energias negativas.

Entre as ervas mais poderosas para esse tipo de ritual estão a arruda e o manjericão. Juntas, elas criam uma combinação perfeita entre proteção e limpeza espiritual, além de trazer uma sensação imediata de leveza.

A arruda é conhecida por afastar inveja, olho gordo e mau-olhado, enquanto o manjericão atrai prosperidade, acalma a alma e purifica o campo energético.

Veja como preparar um banho energético com arruda e manjericão para renovar suas forças:

Banho energético com arruda e manjericão

Ingredientes:

1 litro de água

1 punhado de arruda (fresca ou seca)

1 punhado de manjericão (de preferência fresco)

Como fazer:

Ferva a água e, após desligar o fogo, adicione a arruda e o manjericão. Tampe e deixe a infusão descansar por cerca de 10 minutos, antes de começar o processo.

Após o banho habitual, despeje essa mistura do pescoço para baixo, mentalizando a limpeza do seu corpo e a proteção do seu espírito.

Seque-se naturalmente, sem esfregar a toalha, e evite sair ou se expor a ambientes pesados logo após.

Esse banho pode ser feito nos últimos dias do mês ou sempre que você sentir que precisa se reenergizar. O ideal é que seja realizado com fé, em um momento tranquilo, para que você possa se reconectar consigo mesma e com o que deseja atrair.

