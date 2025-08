A UEG é parte do que somos

Antônio Gomide - 04 de agosto de 2025

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) é um sonho que nasce em uma sala de aula no interior do estado e ganha forma nos estudantes que se levantam para buscar um futuro melhor.

A instituição está presente em todas as regiões. Em cada câmpus da UEG, há uma história de superação, uma vida transformada, uma família que acredita que, por meio do estudo, tudo pode mudar.

É por isso que precisamos cuidar dela.

A educação pública, gratuita e de qualidade é prioridade do nosso mandato. Entendemos que o Estado tem a responsabilidade de garantir o acesso ao ensino superior, promovendo igualdade de oportunidades e rompendo ciclos de exclusão.

Acreditamos profundamente nesse papel do ensino superior público. Dessa forma, temos caminhado com a UEG, investido recursos em câmpus por todo o estado, visitado unidades em diversas regiões, ouvido as comunidades acadêmicas e construído juntos.

Estamos ao lado dos estudantes, em diálogo constante com os professores e também na luta por valorização dos técnicos administrativos – que sustentam o funcionamento da universidade todos os dias.

Neste semestre, seguiremos com visitas e diálogos diretos com as unidades da UEG. Queremos ouvir mais, entender de perto as necessidades e planejar, juntos, os próximos passos. Porque quem acredita no poder da educação, caminha junto.

É hora de avançar. A UEG é protagonista na produção de conhecimento, na pesquisa e na geração de oportunidades para todas as regiões de Goiás.

Cabe à união de todos fazer com que ela seja mais forte, tenha respeito e receba os investimentos que merece. Porque a UEG não é de um governo específico. É do povo. E merece o nosso compromisso de coração aberto.