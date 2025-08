6 carros que são mais econômicos do que parecem (e tem um que quase ninguém quer comprar)

Algumas marcas acertaram a mão no consumo, mas o público não notou

Magno Oliver - 05 de agosto de 2025

(Foto: Rafa Neddermeyer / Agência Brasil)

Na hora de escolher um carro, o consumo de combustível tem sido uma das maiores preocupações dos brasileiros.

Assim, com os combustíveis sempre oscilando e os custos de manutenção em alta, todo real economizado faz diferença no fim do mês. No entanto, muitos motoristas ainda julgam o carro apenas pelo tamanho do motor ou pelo visual atraente.

O que poucos sabem é que alguns modelos considerados mais “comuns” ou até “gastões” entregam um desempenho muito mais econômico do que o mercado percebe. Algumas linhas são tão esquecidas pelo grande público que muitas linhas ficam paradas nas lojas, pois quase ninguém quer comprar.

1. Renault Kwid

o Kwid é um modelo ignorado por muita gente por ser considerado um subcompacto da Renault, mas o que muitos não sabem é que é conhecido por ser econômico e bastante potente. Assim, ele pode fazer até 15,6 km/l na cidade com gasolina, sendo uma das melhores marcas entre os carros à combustão. Tem nota alta no quesito manutenção e bom custo benefício.

2. Peugeot 208 1.0

Com motor 1.0 Firefly herdado da Fiat, o Peugeot 208 entrega bom consumo de combustível na casa dos 14 km/l nas vias urbanas. Assim, mesmo com um visual mais encorpado e interior sofisticado, espaçoso, ele mantém bons números de eficiência energética, manutenção e consumo.

3. Fiat Mobi 1.0

Bonito por fora, pequeno, no entanto, eficiente por dentro, no quesito motor e funcionamento. O Mobi chega a fazer 15 km/l nas vias urbanas com gasolina e é uma boa opção de usado para quem busca economia. Um fator interessante é que seu baixo peso ajuda no desempenho, e a simplicidade de manuseio o torna uma opção viável para quem roda muito na cidade.

4. Hyundai HB20S 1.0 TGDI

Já o incrível sedã turbo da Hyundai entrega médias que surpreendem no mercado e ganhou boas avaliações dos consumidores. Assim, mesmo com torque elevado, motor robusto, o HB20S TGDI chega a 14 km/l nas vias urbanas. O motor moderno com injeção direta e o bom câmbio automático fazem a diferença para quem quer direção segura e economia no consumo de combustível.

5. Renault Logan 1.0 SCe

O Logan ficou na memória dos brasileiros pelo tamanho generoso e porta-malas gigante, além das peças e manutenção que são mais acessíveis ao bolso. Assim, poucos sabem que a versão 1.0 SCe com três cilindros tem um consumo urbano acima da média, chegando a 14,4 km/l nas vias urbanas rodando com gasolina. O segredo está no acerto da transmissão e no peso reduzido. Um bom usado para quem quer espaço e consumo de combustível.

6. Toyota Etios Sedan 1.5

Outro modelo que tem sido pouco valorizado no mercado é o Etios Sedan com motor 1.5 que chega a fazer incríveis 14,2 km/l nas vias urbanas e grandes cidades. Assim, com mecânica simples e confiável, é um dos carros mais econômicos da categoria e quase sempre esquecido na hora de comprar um usado. Ele une motor potente, com manutenção que cabe no bolso e consumo que rende e quase ninguém quer comprar pela baixa popularidade.

