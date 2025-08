Motoristas têm infeliz surpresa ao estacionar carro no Setor Oeste, em Goiânia

Uma das vítimas chegou a ter prejuízo estimado em R$ 32 mil; caso segue sendo investigado

Gabriella Pinheiro - 01 de agosto de 2025

Imagem mostram veículos danificados após furto, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

O início da noite desta sexta-feira (1º) foi marcado por uma infeliz surpresa para dois motoristas, com idades de 41 e 35 anos, que foram vítimas de furto ao estacionarem os veículos no Setor Oeste, em Goiânia.

Em depoimento, as vítimas afirmaram que o caso aconteceu por volta de 0h, quando haviam parado os automóveis — sendo uma Hilux SW4 e uma Ford Ranger.

Momentos depois, ao voltarem para os carros, os homens encontraram os veículos danificados, um deles com o vidro traseiro quebrado e ambos com as maçanetas arrancadas. A Polícia Militar (PM) foi chamada e esteve no local.

No primeiro automóvel, os militares notaram que foi levado um par de grades de moldura da lateral do veículo. Já no segundo, foram levadas duas malas.

Uma delas, da marca Louis Vuitton, continha vários tênis e chinelos com valor aproximado de R$ 14 mil. Já na segunda, havia materiais cirúrgicos em geral, avaliados em torno de R$ 18 mil. O caso segue sendo investigado.

