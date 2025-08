Se você usa uma dessas 6 gírias, parabéns: sua alma é 100% goiana

Expressões como “bão demais” e “só o pó da rabiola” não são só falares típicos: são símbolos de uma cultura viva

Anna Júlia Steckelberg - 06 de agosto de 2025

Corumbá de Goiás. (Foto: Reprodução/Instagram)

Dá para saber de onde alguém é só pelo jeito de falar. E se, no meio de uma conversa, você solta um “ô trem bão!”, um “num guento não” ou diz que está “só o pó da rabiola”, pode ter certeza: sua alma tem endereço certo, com CEP no coração do Brasil.

O vocabulário goiano é uma joia linguística. Ele surgiu da mistura de povos que formaram Goiás desde os tempos das bandeiras paulistas, no século XVIII. Com a interiorização do país e o isolamento geográfico da região por muitos anos, o estado desenvolveu um sotaque próprio e um repertório de expressões que só fazem sentido por aqui, ou melhor dizendo, que fazem todo o sentido para quem sente Goiás de verdade.

O Cerrado, o calor seco, a rotina das cidades médias e a tradição rural moldaram não só o modo de viver, mas o de falar. E esse modo de falar é cheio de cor, afeto e criatividade. As gírias goianas não seguem regras formais, mas obedecem a uma lógica afetiva: elas nomeiam sensações, situações e objetos com um sabor que nenhum dicionário consegue capturar.

A seguir, listamos seis dessas gírias que não deixam dúvidas: quem fala assim, tem a alma 100% goiana, mesmo que tenha nascido em outro canto do país.

Se você usa uma dessas 6 gírias, parabéns: sua alma é 100% goiana

1. “Bão”

Essa é básica, essencial.

Em Goiás, ninguém diz “bom”. É bão mesmo, com o “a” esticado e o “o” quase sumido. Serve pra comida, pra notícia, pra conversa. Quando vem acompanhado de “demais da conta”, aí é certeza: bateu a goianidade.

2. “Trem”

Se Minas usa, Goiás assina embaixo, com uma diferença: aqui o trem é ainda mais coringa.

Pode ser qualquer coisa: objeto, problema, comida, pessoa. “Que trem esquisito”, “passa aquele trem ali”, “esse trem tá caro”. Se você usa “trem” pra tudo, parabéns: já é goiano por direito.

3. “Sô”

É quase uma pontuação falada. Vai no fim das frases, com diferentes entonações, e serve pra chamar atenção, expressar surpresa ou dar ênfase. “Ô sô, cê viu aquilo?” ou “Num guento não, sô!”. Curto, direto e cheio de personalidade.

4. “Só o pó da rabiola”

Poética, exagerada e perfeita.

Essa gíria é usada para expressar cansaço extremo: o fim da linha. A rabiola é aquela parte final da pipa, e quando só sobra o pó, é porque a situação não tá fácil.

5. “Num guento não”

Expressão de quando a emoção bate forte.

Pode ser diante de uma fofura, de uma piada boa demais ou de uma situação surpreendente. O goiano sente com intensidade, e fala do mesmo jeito.

6. “Arreda”

Pouco usada no resto do Brasil, essa é do vocabulário afetivo do Cerrado.

“Arreda aí” quer dizer: sai, afasta, empurra. Simples, útil e cheia de história.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!