6 alimentos que parecem de verdade, mas não são o que você pensa e podem te enganar fácil

Eles parecem saudáveis, mas escondem açúcares, aditivos e ultraprocessados perigosos

Magno Oliver - 07 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Tom Verdoot)

Existem alguns alimentos que parecem ser saudáveis de verdade, mas não são o que muita gente pensa. A realidade nutricional deles é muito diferente.

Vivemos em uma era em que a aparência vende mais, pois muitos alimentos são considerados “do bem”, mas escondem aditivos e açúcares que fazem mal para a saúde.

6 alimentos que parecem de verdade, mas não são o que você pensa e podem te enganar fácil

1. Suco de Caixinha “100% da Fruta”

Muito cuidado com os sucos e bebidas de caixinha com a propaganda de saudáveis, pois mesmo quando diz “100% da fruta”, é feito com polpas reconstituídas e perde fibras e nutrientes importantes. Os nutricionistas alertam que essas bebidas industrializadas são ricas em frutose concentrada, que pode elevar a glicemia como o refrigerante, por exemplo. A indicação é preferir a fruta in natura ou sucos feitos na hora.

2. Pão Integral Industrializado

Outra comida de indústria que parece bem saudável, mas muitos têm mais farinha branca do que integral, apesar do nome. Assim, esse tipo de pão causa picos de glicose e tem fibras em quantidade bem insignificante. Os nutricionistas indicam escolher pães com farinha integral como ingrediente componente na lista de informações nutricionais.

3. Caixinha de Iogurte de Frutas

Gostosos, diversos e impossíveis de comer um só. Assim, o iogurte de frutas é um perigo para a saúde, pois contém mais açúcar e corantes do que fruta de verdade. Os nutricionistas explicam que ele possui até 20g de açúcar por porção da bebida. A indicação de substituição é comprar iogurte natural e adicionar frutas frescas. Bem melhor, não é mesmo?

4. Barrinhas de Cereal

São gostosas, parecem saudáveis, mas são cheias de xarope de glicose e gordura hidrogenada. Assim, os nutricionistas explicam que essas barrinhas de cereal possuem baixo teor de fibras e alto índice glicêmico. A indicação de substituição é procurar versões com nozes, castanhas e sem açúcar adicionado.

5. Refrigerantes Zero ou Light

Mesmo com a rotulagem de conteúdo zero açúcar ou light, o refrigerante desse porte vem carregado de adoçantes artificiais e muito sódio. O problema é que isso estimula a vontade de doces e causa muita retenção de líquidos no corpo. A indicação dos nutricionistas é substituir por água com gás e limão como uma bebida refrescante.

6. Peito de Peru ou Presunto Fatiado

São gostosos, suculentos, macios, mas vendidos como magros e proteicos, porém cheios de conservantes e altas quantidades de sódio. Assim, o peito de peru, por exemplo, contém nitrito e nitrato, associados a doenças crônicas. A indicação dos nutricionistas é substituir a peça por frango em tiras ou desfiadinho feito em casa mesmo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!