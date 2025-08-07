6 sinais de que alguém não é confiável e você deve se afastar

Quanto mais cedo você perceber, mais fácil será evitar dores de cabeça

Pedro Ribeiro - 07 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

Se você sente que alguém não é confiável, é bem possível que esteja certo.

Muitas vezes, o nosso instinto percebe atitudes estranhas antes mesmo da nossa mente entender o que está acontecendo.

E ignorar esses sinais pode trazer prejuízos sérios, sejam emocionais, profissionais e até financeiros.

Quanto mais cedo você perceber que uma pessoa pode não ser confiável, mais fácil será evitar dores de cabeça lá na frente.

6 sinais de que alguém não é confiável e você deve se afastar

1. A pessoa mente com frequência

Mentiras pequenas, grandes ou desnecessárias são sempre um alerta. Quando alguém não é confiável, costuma manipular os fatos para se sair bem ou esconder algo. Se você percebe que a pessoa muda versões, evita contar a verdade ou mente até sobre coisas simples, é hora de repensar o vínculo.

2. Nunca cumpre o que promete

Gente que vive fazendo promessas e nunca cumpre demonstra irresponsabilidade. Quando alguém promete ajudar, marcar algo ou resolver uma situação, mas sempre tem uma desculpa na ponta da língua, cuidado. Isso mostra que a palavra dessa pessoa vale pouco, o que é típico de quem não é confiável.

3. Fala mal de todo mundo pelas costas

Se a pessoa vive criticando os outros quando eles não estão por perto, o que te faz pensar que ela não faz o mesmo com você? Esse é um sinal clássico de que alguém não é confiável. Pessoas assim têm dificuldade de manter relações sinceras e só se aproximam por interesse ou para manipular.

4. Nunca assume os próprios erros

Errar é normal. O problema é quando a pessoa tenta sempre se livrar da culpa. Quem nunca admite quando erra, coloca a culpa nos outros ou faz de tudo para sair como “vítima”, provavelmente está escondendo algo. Esse tipo de comportamento mostra que essa pessoa pode te prejudicar para se proteger.

5. Costuma agir por interesse

Quando alguém só aparece quando precisa de algo ou muda o jeito de tratar os outros conforme a situação, ligue o alerta. Gente assim age por conveniência. Não existe sinceridade, só oportunidade. E isso é mais uma prova de que essa pessoa não é confiável.

6. Te deixa sempre em dúvida

Se, depois de conversar ou conviver com alguém, você sai com aquela sensação de incerteza ou desconfiança, não ignore. Pode ser que você não consiga explicar exatamente o motivo, mas se esse sentimento é constante, é um forte sinal de que essa pessoa não é confiável. Confiança traz segurança. Se o efeito for o oposto, é melhor se afastar.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!