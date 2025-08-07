Ator goiano é confirmado em nova novela da Globo; conheça a história

Anúncio marca o retorno do artista ao segmento após quatro anos

Gabriella Pinheiro - 07 de agosto de 2025

Stepan Nercessian. (Foto: Divulgação)

Contracenando ao lado de famosos como Lázaro Ramos, Isadora Cruz, Isabelle Drummond, Gabz e Filipe Bragança, o ator goiano Stepan Nercessian entrou para o elenco da nova novela sertaneja da Globo.

Natural de Cristalina, ele fará parte do núcleo principal de Coração Acelerado, trama que substituirá Dona de Mim a partir de janeiro de 2026.

O anúncio marca o retorno do goiano às novelas após quatro anos. O último trabalho no gênero foi em 2021, quando participou de “Quanto Mais Vida, Melhor!”.

Logo em seguida, ele atuou na série Fim, em 2023, do Globoplay, escrita por Fernanda Torres.

Escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, a novela conta a história do jovem cantor João Raul (Filipe Bragança), estrela do sertanejo universitário.

No enredo, ele viraliza nas redes sociais ao perguntar: “Onde está a garota do meu passado?” e revela que sua trajetória musical foi inspirada em uma menina que conheceu aos 12 anos, em um show de talentos.

