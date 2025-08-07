Empresário é executado dentro de casa durante a madrugada em Anápolis

Vítima foi atingida na cabeça e no tórax e não resistiu. Samu confirmou o óbito

Da Redação - 07 de agosto de 2025

Crime ocorreu no Residencial Morumbi. (Foto: Reprodução)

O empresário Wemerson Pereira Lima Rodrigues, de 36 anos, foi executado dentro da própria residência na madrugada desta quinta-feira (07), no Residencial Morumbi, em Anápolis.

A esposa da vítima, que presenciou o crime, contou às autoridades que o casal dormia quando um barulho vindo do quintal os despertou.

Segundo ela, Wemerson suspeitou que alguém tivesse invadido o local pelos fundos e chegou a perguntar: “Quem está aí?”

Nesse momento, um homem vestido de preto, com chapéu estilo pescador e o rosto coberto por uma balaclava, teria arrombado a porta da sala e entrado na casa armado.

Ainda conforme o relato, sem dizer uma palavra, este suspeito teria disparado várias vezes contra o empresário, atingindo a cabeça e o tórax.

A vítima morreu ainda no local, antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que apenas pôde constatar o óbito.

Até o momento, não há informações sobre a identidade do autor nem sobre a motivação do assassinato. A Polícia Civil (PC) investiga o caso.

