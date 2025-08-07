Os carros que têm peças caríssimas e ninguém avisa na hora de comprar

Alguns carros parecem bons negócios, até chegar a hora de trocar um componente básico de funcionamento deles

Magno Oliver - 07 de agosto de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal TecnaCar Mecanica Automotiva)

Quando vamos comprar um carro, o foco da maioria das pessoas está no preço, na entrada baixa, nos juros do financiamento ou na tabela do IPVA.

No entanto, existe um fator que muita gente ignora e que pode se tornar um pesadelo financeiro: o preço das peças de reposição. Você já investigou se as do seu carro são caras?

1. Renault Duster – Faróis, lanternas, cavaletes do motor

Mesmo sendo um SUV de entrada, o Duster tem conjunto óptico de custo elevado. Assim, os especialistas levantaram que as lanternas traseiras, faróis, especialmente os com assinatura em LED, custam caro. E não para por aí, as mangueiras do sistema de arrefecimento custam um valor alto, quando tem a necessidade de substituir. A importação de alguns desses itens também eleva o valor final.

2. Volkswagen Jetta – Pastilhas de freio, suspensão, serviços de retífica

O sedã médio da Volkswagen tem um excelente desempenho nas vias urbanas e até rurais, mas a manutenção dele é mais cara do que o visual discreto e robusto sugere. Assim, peças do sistema de freio e da suspensão são importadas e têm valores altos, mesmo em revisões comuns. Outro fator que os mecânicos mencionam é que peças para os serviços de retífica da linha pesam muito no bolso.

3. Fiat Toro – Capô, para-choques e componentes do sistema de arrefecimento

A robustez da Fiat Toro é acompanhada de um custo elevado para consertos de lataria e o sistema de arrefecimento. Assim, o capô, por exemplo, tem estrutura diferenciada e acabamento mais sofisticado, o que torna o reparo ou a substituição mais salgados. Donos de autopeças reforçam que os componentes do sistema de arrefecimento também pesam o gasto, quando acontece a necessidade de substituição.

4. Honda Civic – Parabrisa e câmbio CVT

A linha Civic é sinônimo de durabilidade, mas se o parabrisa ou outro componente do motor quebrarem, o susto no bolso vem. Assim, o valor pode ultrapassar R$ 3 mil devido ao sensor de chuva embutido. Já o câmbio CVT exige manutenção cuidadosa e óleo específico, com custo bem elevado para a carteira.

5. Toyota Corolla – Central multimídia e componentes do motor

Uma linha que mesmo sendo referência em confiabilidade, o Corolla esconde surpresas tecnológicas. Assim, a central multimídia original, por exemplo, pode custar mais de R$ 6 mil em caso de defeito, e poucas são compatíveis no mercado paralelo. Outro ponto que não te contam é que a linha tem custo de manutenção alta na oficina, pois qualquer reparo de componente de motor é preciso quase que desmontar o carro para fazer a substituição de peças.

6. Ford Fusion – Ar-condicionado e módulo eletrônico

Um sedã bonito, robusto, já fora de linha no Brasil, e que tem um gasto bastante elevado no quesito manutenção. Assim, o módulo do ar-condicionado digital e os sensores eletrônicos, por exemplo, têm valores elevados e nem sempre há peças disponíveis em estoque. Principalmente por conta da falta de reposição de peças da fábrica no Brasil.

