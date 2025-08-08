Defensoria Pública se une a clubes de Goiânia para ação de reconhecimento gratuito de paternidade

Iniciativa garante assistência jurídica para incluir o nome do pai ou da mãe na certidão de nascimento

Davi Galvão Davi Galvão -
Flyer do programa Meu Pai Tem Nome. (Foto: Divulgação/DPE) Dia dos Pais
Flyer do programa Meu Pai Tem Nome. (Foto: Divulgação/DPE)

Às vésperas do Dia dos Pais, a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) e o Goiás Esporte Clube promovem, neste sábado (09), uma ação de divulgação do Dia D do programa Meu Pai Tem Nome, que oferece reconhecimento gratuito de paternidade ou maternidade.

A mobilização será realizada durante a partida entre o esmeraldino e o Operário-PR, no Estádio Hailé Pinheiro, válida pela Série B do Campeonato Brasileiro, com exposição de faixas, distribuição de panfletos e exibição de vídeos informativos.

O evento oficial do Dia D ocorrerá em 16 de agosto em todo o estado. Em sete cidades — Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Inhumas, Anápolis, Luziânia e Valparaíso de Goiás — haverá atendimento presencial.

As inscrições podem ser feitas até o dia do evento nas unidades da DPE-GO desses municípios. Para quem mora em locais sem Defensoria, o cadastro pode ser feito pelo WhatsApp (62) 98330-0095. Também será possível participar sem inscrição prévia, realizando o primeiro atendimento no próprio dia.

O programa garante assistência jurídica gratuita para incluir o nome de pais ou mães na certidão de nascimento, assegurando direitos previstos na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, como pensão alimentícia, regulamentação de convivência e herança.

O reconhecimento pode ser biológico, socioafetivo ou por multiparentalidade, com possibilidade de exame de DNA gratuito e registro pós-morte.

Para ampliar o alcance, a DPE-GO firmou parceria com Atlético Goianiense, Goiás e Vila Nova. As ações incluem postagens nas redes sociais e atividades nos jogos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

PublicidadePublicidade
+ Notícias