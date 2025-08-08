Defensoria Pública se une a clubes de Goiânia para ação de reconhecimento gratuito de paternidade

Iniciativa garante assistência jurídica para incluir o nome do pai ou da mãe na certidão de nascimento

Davi Galvão - 08 de agosto de 2025

Flyer do programa Meu Pai Tem Nome. (Foto: Divulgação/DPE)

Às vésperas do Dia dos Pais, a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) e o Goiás Esporte Clube promovem, neste sábado (09), uma ação de divulgação do Dia D do programa Meu Pai Tem Nome, que oferece reconhecimento gratuito de paternidade ou maternidade.

A mobilização será realizada durante a partida entre o esmeraldino e o Operário-PR, no Estádio Hailé Pinheiro, válida pela Série B do Campeonato Brasileiro, com exposição de faixas, distribuição de panfletos e exibição de vídeos informativos.

O evento oficial do Dia D ocorrerá em 16 de agosto em todo o estado. Em sete cidades — Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Inhumas, Anápolis, Luziânia e Valparaíso de Goiás — haverá atendimento presencial.

As inscrições podem ser feitas até o dia do evento nas unidades da DPE-GO desses municípios. Para quem mora em locais sem Defensoria, o cadastro pode ser feito pelo WhatsApp (62) 98330-0095. Também será possível participar sem inscrição prévia, realizando o primeiro atendimento no próprio dia.

O programa garante assistência jurídica gratuita para incluir o nome de pais ou mães na certidão de nascimento, assegurando direitos previstos na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, como pensão alimentícia, regulamentação de convivência e herança.

O reconhecimento pode ser biológico, socioafetivo ou por multiparentalidade, com possibilidade de exame de DNA gratuito e registro pós-morte.

Para ampliar o alcance, a DPE-GO firmou parceria com Atlético Goianiense, Goiás e Vila Nova. As ações incluem postagens nas redes sociais e atividades nos jogos.

