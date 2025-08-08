Deputada Silvye Alves denuncia assédio sexual em e-mail da Câmara dos Deputados

Samuel Leão - 08 de agosto de 2025

Silvye Alves fez a denúncia em um vídeo, publicado nas redes sociais. (Foto: Reprodução)

A deputada federal Silvye Alves (UB) utilizou as redes sociais para denunciar um caso de assédio sexual que ela e a equipe dela têm sofrido via e-mail.

Em um vídeo, a parlamentar contou que um homem enviou diversas fotos da própria genital para o endereço eletrônico dela, material que foi aberto por duas assessoras.

“Está cada vez mais difícil ser mulher nesse país. Eu venho recebendo, já há algum tempo, assédio sexual no e-mail da Câmara dos Deputados e isso está sendo já investigado pela Polícia Legislativa Federal (PLF)”, revelou.

A denúncia foi formalizada na última quarta-feira (06), e a deputada exibiu o documento no vídeo. Silvye ainda contou que o autor das fotos se chama Italo Almeida, e deverá responder pelas ações.

“Não sei se você tem família ou se você não tem, se você tem mãe, se você tem irmã, mas infelizmente, você merece o pior castigo que tem”, expressou.

Silvye Alves, que atua também como apresentadora de televisão, foi a deputada federal mais votada em Goiás na última eleição, alcançando quase 255 mil votos.