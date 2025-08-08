Estes são os 6 aeroportos mais bonitos do mundo

Pedro Ribeiro - 08 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução)

Quando falamos em aeroportos, a maioria das pessoas pensa em filas, check-ins e longas esperas.

Mas a verdade é que alguns aeroportos são tão incríveis que se tornam parte da viagem, e não apenas uma etapa cansativa.

Existem lugares que impressionam pela arquitetura, pelo design, pela vista ou pela conexão com a cultura local.

E se você gosta de viajar ou sonha em conhecer o mundo, vale a pena descobrir quais são os aeroportos mais bonitos que existem.

1. Aeroporto de Marseille-Provence – França

Localizado no sul da França, o aeroporto de Marseille-Provence combina modernidade com charme mediterrâneo. O prédio principal tem uma arquitetura limpa, com muito vidro e luz natural. Ao redor, o cenário é ainda mais especial: montanhas, o azul do mar e o clima típico da região. Além de bonito, é prático e bem organizado. Ideal para quem chega à França em busca de sol e cultura.

2. Aeroporto Internacional de São Francisco – EUA

Este aeroporto é um dos mais elegantes dos Estados Unidos. O terminal internacional é amplo, claro e cheio de obras de arte. É impossível passar por lá sem notar as exposições espalhadas pelos corredores. Além disso, o aeroporto de São Francisco tem uma das melhores vistas para a baía, principalmente ao entardecer. Um lugar que mistura tecnologia, cultura e paisagem de forma única.

3. Aeroporto Roland Garros – Ilha da Reunião

No meio do Oceano Índico, a Ilha da Reunião abriga um dos aeroportos mais charmosos do mundo. O Roland Garros tem uma vista deslumbrante para o mar e as montanhas vulcânicas. A estrutura é pequena, mas muito bem cuidada. Tudo ali tem um toque tropical e acolhedor. Uma ótima porta de entrada para quem quer explorar as belezas naturais da ilha.

4. Aeroporto Internacional de Portland – EUA

Quem passa por Portland costuma elogiar o ambiente calmo e o estilo alternativo da cidade. E o aeroporto reflete exatamente isso. Com tapetes icônicos, áreas verdes internas e muita arte local, ele transmite a essência do Oregon. Além disso, é considerado um dos aeroportos mais agradáveis para se esperar um voo. Tudo é pensado para que o passageiro se sinta confortável.

5. Aeroporto Internacional de Kansai – Japão

Construído sobre uma ilha artificial, o aeroporto de Kansai é uma verdadeira façanha da engenharia. O design futurista foi assinado por Renzo Piano, um dos arquitetos mais renomados do mundo. As curvas do terminal, o uso inteligente de luz e a eficiência japonesa fazem deste lugar uma obra-prima. E ainda oferece uma vista panorâmica do mar que impressiona qualquer visitante.

6. Aeroporto Internacional Yantai Penglai – China

Na costa leste da China, o aeroporto de Yantai Penglai se destaca pela arquitetura inspirada na tradição chinesa. O prédio lembra um templo moderno, com telhados inclinados e detalhes vermelhos. Mas não é só bonito por fora. Por dentro, o ambiente é espaçoso, silencioso e cheio de luz. Um local onde a cultura e o design se encontram para criar uma experiência de viagem marcante.

