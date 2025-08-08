Explosão de interesse por carros chineses em Goiás tem uma líder: CAOA Chery

Análise foi feita com base nas buscas e acessos a modelos novos e usados registrados na plataforma entre janeiro e julho, pela Webmotors Autoinsights

Samuel Leão Samuel Leão -
Caoa Chery surpreende e anuncia redução no preço dos veículos; veja os novos valores dos Tiggos 5x, 7 e 8
Fábrica da Caoa em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um levantamento do Webmotors Autoinsights apontou que o interesse dos goianos por veículos de montadoras chinesas subiu 34% em 2025, na comparação com o mesmo período do ano passado, e a principal responsável pelo crescimento foi a CAOA Cherry.

A análise foi feita com base nas buscas e acessos a modelos novos e usados registrados na plataforma entre janeiro e julho.

Mesmo sendo brasileira e tendo uma montadora em Anápolis, a CAOA Chery – que utiliza tecnologia da chinesa Chery – apareceu no topo da preferência local, com 40,6% do total de pesquisas.

Em seguida, vieram a BYD (37,2%), GWM (14%) e JAC Motors (5,7%). Zeekr, Jaecoo, Omoda e GAC, que chegaram mais recentemente ao mercado nacional, completam a lista.

O crescimento acompanha a expansão das marcas asiáticas no Brasil, que têm apostado em design moderno, motorização elétrica e veículos híbridos para conquistar espaço.

Tabela do Webmotors Autoinsights. (Foto: Reprodução)

 

Samuel Leão

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás e atualmente assina a coluna Rápidas, no Portal 6, onde publica informações exclusivas e os bastidores da política, economia e outros temas de interesse público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

PublicidadePublicidade
+ Notícias