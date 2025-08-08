Explosão de interesse por carros chineses em Goiás tem uma líder: CAOA Chery
Análise foi feita com base nas buscas e acessos a modelos novos e usados registrados na plataforma entre janeiro e julho, pela Webmotors Autoinsights
Um levantamento do Webmotors Autoinsights apontou que o interesse dos goianos por veículos de montadoras chinesas subiu 34% em 2025, na comparação com o mesmo período do ano passado, e a principal responsável pelo crescimento foi a CAOA Cherry.
A análise foi feita com base nas buscas e acessos a modelos novos e usados registrados na plataforma entre janeiro e julho.
Mesmo sendo brasileira e tendo uma montadora em Anápolis, a CAOA Chery – que utiliza tecnologia da chinesa Chery – apareceu no topo da preferência local, com 40,6% do total de pesquisas.
Em seguida, vieram a BYD (37,2%), GWM (14%) e JAC Motors (5,7%). Zeekr, Jaecoo, Omoda e GAC, que chegaram mais recentemente ao mercado nacional, completam a lista.
O crescimento acompanha a expansão das marcas asiáticas no Brasil, que têm apostado em design moderno, motorização elétrica e veículos híbridos para conquistar espaço.