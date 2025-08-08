Lucas Bandeira se pronuncia após Justiça revogar prisão e suspender medidas protetivas de Jordane Mota

PM contou mais detalhes do relacionamento com a advogada e reiterou a decisão da Justiça

Natália Sezil - 08 de agosto de 2025

Lucas Bandeira se pronunciou após ter prisão preventiva revogada. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Em mais um desdobramento do caso de fim de relacionamento que envolve Lucas Bandeira e Jordane Mota, o policial militar utilizou as redes sociais para se pronunciar sobre a última decisão da Justiça, nesta sexta-feira (08).

Ele havia sido preso preventivamente no último dia 1º, após a advogada alegar ter recebido uma ligação do ex-namorado. O suposto contato violaria uma medida protetiva emitida em favor dela.

A decisão, entretanto, foi revogada nesta quinta (07) – derrubando tanto a detenção quanto as medidas protetivas que haviam sido impostas.

Na determinação, a juíza Hanna Lídia Rodrigues Paz Cândido, do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Goiânia, apontou a suspeita de que as provas que levaram à prisão podem ter sido forjadas.

Isso porque não há constatação de que as chamadas tenham sido, de fato, efetuadas pelo policial. Na declaração pública, Lucas pontuou o mesmo tópico.

Em vídeo, ele alegou nunca ter ligado para Jordane, afirmando ter apresentado o extrato de ligações à Justiça. O PM também destacou que não havia provas, nem testemunhas para as acusações da advogada.

Lucas avaliou o caso como uma “situação bem complicada”, dizendo se tratar de uma “obsessão que perdura” por oito meses. “É descontar uma coisa que não aconteceu”.

Além disso, o militar deu mais detalhes do relacionamento. Na versão apresentada por ele, o cenário se repetia toda vez que o então casal tentava se separar.

Segundo o PM, Jordane já havia ameaçado solicitar medidas protetivas por supostas violências psicológicas e agressões diversas vezes.

