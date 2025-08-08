Jordane Mota se pronuncia após juíza revogar prisão de Lucas Bandeira e reconhecer que ela pode ter forjado provas

Em nota, defesa afirmou que confia, de forma contundente, na Justiça

Gabriella Pinheiro - 08 de agosto de 2025

Jordane Mota, ex de Lucas Bandeira. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Após uma determinação do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Goiânia, proferida pela juíza Hanna Lídia Rodrigues Paz Cândido, reconhecendo que a influenciadora digital Jordane Mota pode ter forjado prova – o que revogou a prisão de Lucas Bandeira e as medidas protetivas impostas contra ele -, a mesma decidiu se manifestar nas redes sociais.

Em nota, a defesa de Jordane afirmou que confia, de forma contundente, na Justiça. Já em relação à decisão proferida em desfavor dela, informou que já foi interposto o recurso cabível e que o restante são falácias.

“A Dra. Jordane reafirma seu compromisso com as mulheres e informa que jamais se acovardará na luta em defesa dos direitos das mulheres, mantendo seu compromisso e dedicação à causa”, diz.

Ela alegou ainda que não existe medida protetiva de urgência em seu desfavor e que foi intimada a comparecer, na condição de vítima, no 4º Batalhão da Polícia Militar de Anápolis.

Vale destacar que, na decisão judicial, foi ressaltado que a mera alegação de ameaça, desacompanhada de elementos objetivos e robustos, não é suficiente para justificar a privação de liberdade.

Ainda, a juíza Hanna Lídia Rodrigues Paz Cândido também advertiu sobre a possibilidade de o sistema judiciário estar sendo instrumentalizado para fins pessoais.

Caso

A situação veio a público em janeiro de 2025, quando Jordane acusou, nas redes sociais, o então namorado de traição e agressão.

O caso repercutiu nas redes sociais e teve diversos desdobramentos judiciais, incluindo um pedido de prisão do PM, cumprido em agosto.

Agora, com a decisão, ele foi colocado em liberdade.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, especialmente de Goiás, tudo online e em tempo real para você!