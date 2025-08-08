Métodos naturais e acessíveis para se livrar das aranhas em casa

Ruan Monyel - 08 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/eCyclo)

Ter aranhas em casa é uma situação comum, mas que pode causar incômodo, especialmente quando aparecem em locais inesperados como banheiros, armários ou cantos do quarto.

Apesar de muitas vezes serem inofensivas e até ajudarem no controle de outros insetos, o acúmulo de teias e até mesmo a fobia, fazem muitos quererem elas longe de casa.

A boa notícia é que você não precisa recorrer a inseticidas tóxicos ou produtos caros para resolver esse problema.

Afinal, um truque simples vem ganhado destaque pela eficácia e acessibilidade, trata-se de uma técnica usando um ingrediente muito comum na cozinha: o vinagre branco.

O vinagre, quando diluído em partes iguais com água e colocado em um borrifador, se transforma em um repelente natural contra aranhas.

Isso acontece porque o cheiro forte e ácido do vinagre é extremamente desagradável para esses insetos, fazendo com que evitem os locais onde o aroma está presente.

Basta borrifar a solução nos cantos da casa, atrás de móveis, perto de rodapés e janelas ou em qualquer lugar onde você costuma ver as teias.

Além disso, para tornar o ambiente ainda mais agradável, é possível adicionar algumas gotas de óleo essencial de limão, laranja ou lavanda à mistura, ou até cravo-da-índia.

O que contribui não só com a fragrância da casa, mas também reforça a ação repelente.

Por fim, outro cuidado importante é manter a casa sempre limpa e arejada, já que o acúmulo de poeira, restos de comida ou insetos mortos serve como atrativo para as aranhas.

Com esse método simples, natural e econômico, é possível manter a casa protegida, livre de aranhas e sem comprometer a saúde da família.

