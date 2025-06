6 técnicas para tirar arranhões de móveis de madeira

Existem técnicas simples, acessíveis e muito eficazes para disfarçar ou até eliminar esses arranhões

Ruan Monyel - 13 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Montador de Móveis)

Móveis de madeira são peças clássicas e muito valorizadas na decoração, seja pela durabilidade, pela beleza ou pelo toque rústico que proporcionam a qualquer ambiente.

Porém, com o uso diário, é comum surgirem arranhões e marcas indesejadas, causadas por objetos pontiagudos, animais de estimação ou até o simples atrito com utensílios do dia a dia.

A boa notícia é que existem técnicas simples, acessíveis e muito eficazes para disfarçar ou até eliminar esses arranhões, sem precisar gastar com profissionais.

1. Mistura de azeite e vinagre

Essa técnica é uma das mais conhecidas e fáceis de aplicar. Misture partes iguais de vinagre branco e azeite de oliva em um recipiente.

Com um pano macio, aplique a solução diretamente sobre o arranhão, fazendo movimentos suaves e circulares, assim, preenchendo o risco e tornando-o quase invisível.

2. Cera de vela

Escolha uma vela na cor mais próxima possível dos móveis de madeira e derreta um pouco, aplicando com cuidado sobre o arranhado.

Após secar, nivele com uma espátula plástica ou com os dedos, e finalize polindo com um pano limpo.

3. Nozes ou castanhas

Embora pareça loucura, esse é um truque antigo e surpreendente, bastando usar a parte interna de uma noz ou castanha para esfregar sobre o arranhão.

O óleo natural liberado por esses alimentos penetra na madeira, hidratando e escurecendo a área riscada.

4. Caneta para retoque

Muito utilizadas por marceneiros, as canetas para retoque de móveis de madeira são encontradas em lojas de material de construção.

Escolha a cor mais próxima ao tom da madeira e aplique diretamente no arranhado, como se estivesse pintando.

5. Borra de café

Se você tem móveis escuros, a borra de café pode ser uma solução prática e eficaz.

Misture uma pequena quantidade com um pouco de azeite ou água para formar uma pastinha. Aplique com um cotonete, deixe agir por alguns minutos e retire o excesso com um pano seco.

6. Polidor de móveis

Por fim, para arranhões leves e superficiais, um bom polidor pode fazer toda a diferença.

Com um pano de microfibra, aplique o produto seguindo as instruções da embalagem, assim, além de disfarçar riscos, ele devolve o brilho da madeira e ajuda a protegê-la contra novos danos.

