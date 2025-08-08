Motorista que capotou carro na Avenida Mato Grosso sofreu crise epiléptica

Condutor usava cinto de segurança no momento do acidente e não sofreu ferimentos graves

Natália Sezil Natália Sezil -
Motorista capotou o carro no cruzamento entre as avenidas Mato Grosso e Ana Jacinta.
Motorista capotou o carro no cruzamento entre as avenidas Mato Grosso e Ana Jacinta. (Foto: Reprodução)

O motorista do carro que capotou na Avenida Mato Grosso, no bairro Jundiaí, teria causado o acidente após sofrer uma crise epiléptica e desmaiar dentro do veículo, segundo testeminhas.

O capotamento aconteceu na tarde desta sexta-feira (08), no cruzamento entre a Mato Grosso e a Avenida Ana Jacinta.

Populares que passavam pelo local registraram o estado em que o veículo ficou, e se mobilizaram para ajudar no resgate do condutor, de 40 anos.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado. Ao chegar ao local, os militares encontraram a vítima consciente, com escoriações no braço esquerdo e uma contusão no pé esquerdo.

No momento, ele usava cinto de segurança, além de o air bag ter sido ativado – minimizando os ferimentos. Ainda confuso, o motorista recusou transporte ao hospital.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

PublicidadePublicidade
+ Notícias