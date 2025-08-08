Motorista que capotou carro na Avenida Mato Grosso sofreu crise epiléptica
Condutor usava cinto de segurança no momento do acidente e não sofreu ferimentos graves
O motorista do carro que capotou na Avenida Mato Grosso, no bairro Jundiaí, teria causado o acidente após sofrer uma crise epiléptica e desmaiar dentro do veículo, segundo testeminhas.
O capotamento aconteceu na tarde desta sexta-feira (08), no cruzamento entre a Mato Grosso e a Avenida Ana Jacinta.
Populares que passavam pelo local registraram o estado em que o veículo ficou, e se mobilizaram para ajudar no resgate do condutor, de 40 anos.
O Corpo de Bombeiros também foi acionado. Ao chegar ao local, os militares encontraram a vítima consciente, com escoriações no braço esquerdo e uma contusão no pé esquerdo.
No momento, ele usava cinto de segurança, além de o air bag ter sido ativado – minimizando os ferimentos. Ainda confuso, o motorista recusou transporte ao hospital.
