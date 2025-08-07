Marido é detido após corpo de mulher ser encontrado em Aparecida de Goiânia

Socorristas do Samu foram acionados e visualizaram vítima sem sinais externos de violência

Augusto Araújo - 07 de agosto de 2025

Vítima foi encontrada por socorristas na calçada, já sem vida. (Foto: Reprodução)

Uma mulher de 31 anos, identificada como Maria Aline Oliveira Lima Amaral, foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (07) no Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia. O companheiro da vítima, de 35 anos, foi detido pela Polícia Militar e é o principal suspeito do crime.

Segundo relatos de uma vizinha, a mulher passou a madrugada gritando de dor na coluna. O companheiro, inclusive, pediu à moradora para acionar o socorro. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram ao local, mas a mulher não resistiu.

De acordo com os socorristas, não havia sinais externos de violência, mas foram observados inchaços nos punhos e nas pernas da vítima.

O companheiro da mulher não estava no local no momento da chegada da polícia, mas retornou por volta das 09h, em estado de agitação, e foi detido.

Ele tem antecedentes por violência doméstica e lesão corporal e foi encaminhado ao Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil de Aparecida de Goiânia para prestar depoimento.

O corpo da mulher foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

