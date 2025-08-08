Não é o shampoo, nem o condicionador: veja o segredo para fios mais brilhantes

Cabelos brilhantes não dependem apenas de shampoo, mas de cuidados diários essenciais

Magno Oliver - 08 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Deni Priyo/Pexels)

Como você cuida da saúde dos seus cabelos?

Quando o assunto é cuidado com os fios de cabelo, muita gente investe em produtos especializados, como shampoos, condicionadores, máscaras e óleos que prometem brilho e maciez.

No entanto, apesar do costume de usar diariamente cosméticos e outras soluções, muita gente ainda sofre com fios opacos, ressecados, quebradiços e sem vida.

O assunto virou pauta no TikTok e algumas dicas simples mostraram que são muito mais eficazes que produtos caros.

A primeira dica testada e aprovada pelos internautas foi a da água fria no enxágue pós-banho. Acontece que a água quente do chuveiro abre as cutículas dos fios, facilitando o ressecamento e pontas duplas.

A água fria, por sua vez, sela as cutículas e potencializa o brilha natural.

Outro detalhe que atenção é o quanto as pessoas usam escovas de cabelo erradas para pentear e desembaraçar os fios.

Assim, a escolha da escova influencia diretamente no brilho dos fios. Modelos com cerdas naturais ou mistas ajudam a distribuir a oleosidade natural do couro cabeludo até as pontas, criando um efeito de brilho espelhado. Os cabeleireiros indicam evitar cerdas duras demais ou fabricações de plástico.

Outra indicação que bombou foi usar umas gotinhas de óleo vegetal, como argan ou de coco nas pontas para conseguir um efeito visível e brilhoso.

Assim, esses componentes são ricos em nutrientes que nutrem os fios e criam uma camada natural de proteção. Por fim, o resultado é um cabelo mais forte, brilhoso e sem ressecamento.

