Os melhores concursos públicos com inscrições abertas no Brasil neste momento

Pedro Ribeiro - 08 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência GOV)

Concursos públicos continuam sendo uma excelente alternativa para quem busca estabilidade financeira, bons salários e segurança na carreira.

Se você está de olho em oportunidades reais e quer saber onde estão as melhores chances agora, este texto é para você.

Reunimos os principais concursos públicos com inscrições abertas neste momento no Brasil.

Leia com atenção, escolha os que mais combinam com seu perfil e não perca o prazo de inscrição.

Polícia Militar do Distrito Federal (PM – DF)

Se você tem formação em teologia e atua como sacerdote católico, essa é uma oportunidade única. A PM-DF está com concurso público aberto para o cargo de Oficial Policial Militar Capelão. É preciso ter nacionalidade brasileira, idade entre 18 e 35 anos e comprovação de atuação como sacerdote por pelo menos dois anos. O salário varia entre R$ 9.623,97 e R$ 11.435,59. As inscrições vão até 28 de agosto pelo site http://www.idecan.org.br/. A taxa é de R$ 150.

Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF)

Para quem busca cargos administrativos e de nível superior, o CRM-DF está com 12 vagas abertas para diferentes áreas: advogado, analista de gestão, analista de TI, contador, médico fiscal, assistente administrativo, técnico em arquivologia e técnico de TI. Os salários vão de R$ 7.500 a R$ 11.000. As inscrições estão abertas até 1º de setembro em https://www.institutoibest.org.br. As taxas variam de R$ 50 a R$ 70.

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AGSUS)

Com um dos maiores números de vagas abertas neste momento, a AGSUS oferece 130 oportunidades em diversas áreas: administrativa, jurídica, engenharia, comunicação, contabilidade, psicologia, medicina do trabalho, enfermagem e outras. Os salários podem chegar a R$ 16.663,50. As inscrições podem ser feitas até 25 de agosto pelo link https://conhecimento.fgv.br/processoseletivo/agsus25. A taxa varia entre R$ 70 e R$ 120.

Exército Brasileiro – Comissão Regional de Obras da 1ª Região Militar

Para quem é da área de engenharia e arquitetura, o Exército está com concurso aberto para três cargos: engenheiro civil, arquiteto e desenhista. Os salários variam entre R$ 4.600,14 e R$ 8.513,58. As inscrições são presenciais, até 6 de agosto, no Rio de Janeiro. A seleção também forma cadastro de reserva. A taxa de inscrição não foi divulgada.

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

O ITA está com 151 vagas abertas para professores, pesquisadores, tecnologistas e técnicos em desenvolvimento tecnológico. Os salários variam entre R$ 4.577,18 e R$ 14.192,64. As inscrições devem ser feitas até 08 de agosto pelo site http://www.ita.br/concurso2025. As taxas de inscrição variam entre R$ 180 e R$ 200.

Ministério Público de Goiás (MP-GO)

Para quem tem nível fundamental completo, o MP-GO oferece três vagas para os cargos de Secretário Auxiliar e Oficial de Promotoria nas comarcas de Maurilândia, Itauçu e Santa Terezinha de Goiás. O salário é de R$ 4.542,73. As inscrições vão até 12 de agosto pelo site https://www.mpgo.mp.br/coliseu/entrar. A taxa é de R$ 62,02.

Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP)

O MP-SP está com cinco vagas abertas para o cargo de auxiliar de promotoria II – motorista. O salário é de R$ 5.634,14. As inscrições estão abertas até 4 de agosto pelo site www.vunesp.com.br/. A taxa de inscrição é de R$ 118.

