Truque das donas de casa para deixar as roupas mais cheirosas na hora de lavar

Existe um truque simples, econômico e muito eficiente, utilizando apenas um produto comum

Ruan Monyel - 08 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Diário da Família)

Não há sensação mais agradável do que vestir algo perfumado. Por isso, deixar as roupas mais cheirosas é essencial para nosso bem-estar.

No entanto, muitas pessoas reclamam que, mesmo utilizando amaciante, o perfume das roupas não dura tanto quanto gostariam.

Isso pode acontecer por diversos fatores, como a qualidade da água, a escolha dos produtos ou até a forma de lavagem.

Felizmente, existe um truque simples, econômico e muito eficiente, que vem sendo usado por donas de casa há anos para garantir roupas mais cheirosas.

O produto que garante um perfume duradouro é o desinfetante, afinal, além de perfumar, também atua na higienização das peças, eliminando microrganismos que podem causar mau cheiro.

Outro ponto positivo é que ele oferece um aroma mais intenso e que permanece nas fibras do tecido por mais tempo, potencializando o efeito do amaciante.

O processo é muito simples, basta colocar uma pequena quantidade de desinfetante no compartimento do amaciante ou diretamente na água da lavagem, junto com o sabão.

É importante não exagerar na dose para evitar excesso de fragrância ou irritações na pele, especialmente em roupas de crianças e pessoas sensíveis.

O ideal é escolher um desinfetante de boa qualidade e com um aroma que agrade, como lavanda, floral ou eucalipto, para manter as roupas sempre perfumadas.

Esse truque funciona tanto para lavagens comuns quanto para roupas mais pesadas, ajudando também a combater odores fortes.

Além disso, o uso moderado de desinfetante não danifica as fibras do tecido nem a máquina de lavar, desde que aplicado corretamente e diluído na água.

Assim, com essa técnica simples, você vai perceber a diferença logo na primeira lavagem, deixando as roupas sempre cheirosas e limpas.

