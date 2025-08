Como evitar pelinhos nas roupas na máquina de lavar

Além de comprometer a aparência das peças, os pelinhos podem danificar a máquina, mas é fácil evitá-los

Ruan Monyel - 01 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Se Vira nos 50)

Nada mais frustrante do que abrir a máquina de lavar esperando encontrar roupas limpas e se deparar com peças cobertas por pelinhos, fiapos ou bolinhas.

Esse problema é especialmente comum em roupas escuras, que evidenciam ainda mais esses resíduos que saem de outras peças ou da própria máquina.

Além de comprometer a aparência das peças, os pelinhos tornam o processo de lavagem menos eficiente e exigem retrabalho, como o uso de rolos adesivos ou escovas para removê-los.

Mas a boa notícia é que, com alguns cuidados simples durante a lavagem, é possível evitar esse transtorno e manter suas roupas impecáveis.

Como evitar pelinhos nas roupas na máquina de lavar

Um dos principais motivos do acúmulo de pelinhos nas roupas é a mistura de tecidos incompatíveis dentro da mesma lavagem.

Peças de algodão, toalhas ou cobertores soltam muitos fiapos, e quando lavadas junto com roupas sintéticas ou escuras, acabam transferindo esses resíduos.

Por isso, a separação correta das roupas por tipo de tecido e cor continua sendo uma das orientações mais importantes na hora de lavar.

Outro ponto crucial é verificar os bolsos antes de colocar as roupas na máquina, afinal, qualquer papel esquecido se torna um grande vilão e se desintegra durante o ciclo.

Agora uma dica extra, durante o ciclo de lavagem, coloque uma esponja junto as roupas, assim, o lado áspero vai capturar os pelinhos, evitando que eles fiquem nas roupas.

Além disso, é fundamental manter a máquina de lavar sempre limpa, pois o acúmulo de sujeira, fiapos e sabão pode fazer com que esses resíduos se soltem e se fixem novamente nas roupas.

Fazer limpezas periódicas com água quente, vinagre e bicarbonato de sódio ajuda a eliminar esses restos e garantir o funcionamento do eletrodoméstico.

Com esses cuidados simples e eficazes, é possível acabar de vez com os pelinhos nas roupas e manter suas peças sempre limpas, bonitas e com aparência de novas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!