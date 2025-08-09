4 signos que vão entrar em uma fase de vitória depois de muito perder

Essa mudança não é fruto apenas do acaso, a energia astral aponta para um período em que determinação, fé e persistência serão recompensadas

Gabriella Licia - 09 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

Na vida, existem momentos em que parece que tudo dá errado. É como se cada passo fosse acompanhado de um tropeço, e as vitórias ficassem sempre distantes, principalmente para alguns signos.

No entanto, o universo é especialista em reviravoltas, e para alguns signos do zodíaco, o ciclo de perdas finalmente está chegando ao fim. O que antes parecia estagnação, agora começa a se transformar em oportunidades e conquistas.

Se você é de um destes signos, prepare-se para celebrar. Depois de tantas portas fechadas, chegou o momento em que a maré vira a seu favor e o sucesso começa a bater à sua porta.

Confira os 4 signos que vão entrar em uma fase de vitória depois de muito perder:

Áries

A energia guerreira de Áries foi posta à prova nos últimos meses, com desafios que testaram sua paciência e coragem. Agora, o cenário muda. Projetos que pareciam travados começam a avançar e o reconhecimento vem de onde menos se espera. É hora de agir com foco e aproveitar cada oportunidade.

Câncer

O emocional abalado pelas frustrações passadas dará lugar a uma confiança renovada. Câncer verá questões familiares e profissionais entrando nos eixos, e vitórias afetivas também podem surgir. O que parecia perdido vai se mostrar apenas um caminho para algo melhor.

Libra

Depois de uma maré de indecisões e resultados abaixo do esperado, Libra está entre os signos que entram em um período de equilíbrio e prosperidade. A vida profissional tende a trazer conquistas marcantes e a vida social ganha um brilho especial.

Capricórnio

O esforço incansável de Capricórnio começa a render frutos expressivos. É a fase da colheita, com resultados concretos e duradouros. Reconhecimento, estabilidade e ganhos financeiros estarão no centro deste novo capítulo.

