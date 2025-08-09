Traficantes confrontam com a CPE de Anápolis na BR-060 e acabam mortos

Criminosos eram considerados de alta periculosidade e tinham ligação com o tráfico interestadual de drogas

Da Redação Da Redação -
Traficantes confrontam com a CPE de Anápolis na BR-060 e acabam mortos
(Foto: Reprodução)

Dois homens morreram após confronto com equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis, no final da tarde deste sábado (09), na BR-060, próximo a Abadiânia.

Segundo a corporação, os suspeitos eram considerados de alta periculosidade e tinham ligação com o tráfico interestadual de drogas.

Durante a tentativa de abordagem, eles atiraram contra os policiais e foram atingidos.

Equipes da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro, mas os dois não resistiram aos ferimentos. Nenhum policial ficou ferido na ação.

Na operação, foram apreendidas duas armas de fogo e diferentes tipos de drogas, incluindo cocaína, maconha e skank, além de outras substâncias.

Assista:

