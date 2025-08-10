6 plantas que vão deixar a sua casa sempre cheirosa

Essas espécies substituem aromatizadores artificiais e decoram ambientes

Magno Oliver - 10 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Freepik)

As plantas aromáticas têm ganhado espaço em apartamentos, casas e até estabelecimentos comerciais. Essas espécies cheirosas liberam fragrâncias naturais que ajudam a manter o lar sempre cheiroso.

1. Lavanda

A lavanda é conhecida pelo aroma relaxante e suave, ideal para quartos e salas. Assim, além de perfumar, ela é excelente em ajudar a reduzir o estresse e promover uma sensação de calma.

Colocar um vaso com várias folhas de lavanda próximo à cama pode melhorar a qualidade do sono, além de funcionar como um bom item de decoração em qualquer área. Muito boa para afastar insetos indesejados e até ratos.

2. Jasmim

Com suas flores brancas delicadas, o jasmim exala um perfume intenso e marcante onde quer que esteja. É uma ótima escolha para ambientes sociais, como salas de estar.

Sua fragrância natural está associada ao aumento da sensação de bem-estar e ao alívio de ansiedade. Tem propriedades relaxantes e um aroma que acalma muito.

3. Alecrim

Engana-se quem pensa que ele serve apenas para a cozinha.

O alecrim, além de ser uma erva culinária, tem um cheiro fresco muito gostoso que estimula a mente a relaxar. Ele é ideal para cozinhas ou áreas de estudo, pois seu aroma ajuda a melhorar a concentração e ainda espanta odores indesejados, como os de frituras.

4. Hortelã

Também vem para mostrar que não é só uma erva culinária e vai além dessa básica função.

Com folhas verdes vibrantes, a hortelã libera um perfume refrescante que lembra limpeza e ambiente agradável. A planta é perfeita para banheiros ou varandas. Além disso, você pode usar em chás e receitas, tornando-se bem útil para o dia a dia.

5. Gardênia

Parece o nome de alguém da família, mas, na verdade, ela é uma planta com uma boa fragrância.

A gardênia é famosa por suas flores brancas e perfume bem adocicado. É boa indicação para quem gosta de ambientes românticos e elegantes. Seu aroma é sofisticado e ajuda a disfarçar odores de móveis e ambientes fechados. Também é boa para decorar salões de entrada e até no banheiro.

6. Erva-cidreira

Essa também é a prova que vai muito além de uma erva para chás e usos na cozinha. Assim, a erva-cidreira tem um cheiro cítrico leve que traz sensação de frescor, leveza e refrescância.

Além de perfumar, suas folhas podem ser usadas em chazinhos para acalmar e dormir bem. É excelente item de decoração para varandas ou salas onde se busca uma atmosfera mais natural.

