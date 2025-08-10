Fábrica da Caoa em Anápolis já produziu 200 mil SUVs

Montadora gera 6 mil empregos diretos na cidade e está em busca de expansão

Natália Sezil - 10 de agosto de 2025

Fábrica da Caoa em Anápolis. (Foto: Reprodução)

A fábrica da Caoa em Anápolis já produziu 200 mil SUVs da marca Caoa Chery – união da montadora brasileira com a fabricante chinesa. Os números foram divulgados pela própria empresa, que também apontou qual foi o modelo que atingiu essa marca.

O responsável por ser o carro de “número 200 mil” foi o Tiggo 8 PRO, um SUV premium que possui sete lugares, que a marca vende como sendo “fabricado especificamente para atender às preferências do consumidor brasileiro”.

O Tiggo 8 PRO foi o segundo modelo da marca no Brasil a adotar a tecnologia Max Drive, um conjunto de sistemas eletrônicos que elevam padrões de segurança e assistência ao motorista.

Para a montadora, a grande quantidade de carros produzidos em Anápolis significa a consolidação do modelo de operação da Caoa Chery, que se formou em 2017 para focar em produção nacional.

Isso porque a união entre a experiência da Caoa, como conglomerado de distribuição e fabricação de veículos da América Latina, e a tecnologia da Chery, maior exportadora chinesa de veículos, resultou em uma estrutura sólida.

E a fábrica instalada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) é essencial para esse crescimento. Atualmente, a instalação ocupa 208 mil m² de área edificada, gerando 6 mil empregos diretos.

Segundo Jan Telecki, diretor de marketing da montadora, a expansão se dá por alguns fatores. “Nossa estratégia se apoia em uma rede de concessionárias em expansão, atendimento premium, produção local, e um portfólio de modelos alinhado com as demandas do público nacional”, destaca.

Em julho, a Caoa conquistou o Selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol, que é concedido a empresas que publicam inventários completos de emissões de gases de efeito estufa (GEE). O levantamento é coordenado pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas.

