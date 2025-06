Novo Tiggo deve ser vendido pela Caoa Chery ainda em 2025; veja detalhes

Primeiras unidades do topo de linha da marca virão da China e serão, posteriormente, montadas na fábrica de Anápolis

Paulo Roberto Belém - 05 de junho de 2025

Topo de linha da marca deve chegar ainda em 2025 (Foto: Divulgação)

Quem está de olho em um SUV de grande porte ainda em 2025, tem razões para comemorar. Isso porque o veículo “topo de linha” da Chery, o Tiggo 9, deve chegar para concorrer com outro grande do segmento, o Jeep Commander.

São duas versões que, segundo o Portal Autoo, devem desembarcar em solo brasileiro ainda neste ano. Uma delas conta com capacidade para cinco passageiros e a outra, ainda maior, com a possibilidade de transportar até sete pessoas.

Outros destaques do Tiggo 9 são as linhas futuristas, a funcionalidade híbrida com motores a combustão e elétrico, além do pacote tecnológico, envolvendo dispositivos de segurança que superam os veículos menores da marca.

Chegada e fabricação

As primeiras unidades a serem comercializadas no Brasil serão importadas da China, com previsão de desembarcarem por aqui no segundo semestre, confirmou o executivo da Caoa.

Agora, quando o modelo estiver andando pelas ruas em certa quantidade, a fabricação se tornará nacional e o detalhe é que o Tiggo 9 tem grandes chances de ser montado na Caoa de Anápolis.

A fábrica anapolina já monta outros modelos do estilo SUV, como o Tiggo 5x Sport, Tiggo 5x Pro, Tiggo 5x Pro Hybrid Max Drive, Tiggo7 Sport, Tiggo7 Pro Max Drive, Tiggo7 Pro Hybrid Max Drive e Tiggo 8 Max Drive.

