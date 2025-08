Caoa Chery vai dar desconto em carro da linha Tiggo para celebrar aniversário de 8 anos no Brasil

Iniciativa será válida — por tempo limitado — em toda a rede de concessionárias da montadora

Gabriella Pinheiro - 05 de agosto de 2025

Tiggo 8 PRO: última aposta da Caoa Chery. (Foto: Divulgação)

A montadora CAOA Chery dará um desconto exclusivo para o Tiggo 8 PRO MAX DRIVE, com uma redução de R$ 10 mil no valor de tabela. Com isso, o modelo passa de R$ 199.990,00 para R$ 189.990,00.

A iniciativa visa celebrar os 8 anos da fábrica no Brasil e será válida — por tempo limitado — em toda a rede de concessionárias da montadora.

O Tiggo 8 PRO se destaca pelo design robusto, acabamento refinado, alto nível de tecnologia embarcada e amplo espaço interno, consolidando-se como referência entre os SUVs grandes.

Além disso, o modelo é equipado com motor 1.6 Turbo GDI de 187 cv de potência e 28,5 kgfm de torque, aliado à transmissão automática de dupla embreagem (DCT) e tração dianteira.

O modelo ainda conta com painel integrado full HD Ultra Wide Curved Screen de 24,6”, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, teto solar panorâmico, 6 airbags, 8 alto-falantes Sony Premium Sound e o pacote de tecnologias avançadas de assistência à condução MAX DRIVE, que inclui frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança de faixa, controle de cruzeiro adaptativo, entre outros recursos de condução semiautônoma de Nível 2 (ADAS).

