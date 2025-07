Após Caoa anunciar parceria, nova montadora chinesa promete rivalizar com chegada a Goiás

Operação das empresas marca uma nova disputa em um dos maiores mercados automobilísticos do país

Thiago Alonso - 24 de julho de 2025

Modelo da GAC chega a Goiânia. (Foto: Reprodução/GAC)

Pouco tempo após o anúncio da nova parceria da Caoa com a montadora chinesa Avatr, em Anápolis, uma nova fabricante asiática já começa a operar em Goiás: a Guangzhou Automobile Group (GAC), sexta maior produtora de veículos da China.

A GAC inaugurou a primeira unidade em Goiânia por meio do Grupo Navesa, trazendo cinco modelos ao mercado local, entre elétricos e híbridos, com preços a partir de R$ 169,9 mil.

Dentre os destaques estão o SUV Aion V, com autonomia de 602 km, e o híbrido GS4, que registra consumo urbano de 14,1 km/l conforme o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Outro veículo que chega à unidade é a Hyptec HT, também elétrico, que alcança 510 km e apresenta configuração de luxo, com portas traseiras do tipo asa‑de‑gaivota.

Em contrapartida, em Anápolis, a Avatr deve iniciar operações na fábrica da Caoa somente a partir de agosto, substituindo a Hyundai após uma longa parceria.

O primeiro modelo esperado também é um SUV, o Avatr 11, que pode alcançar até 1.065 km nas versões com extensor de autonomia — além de trazer, também, alto padrão em design.

Mercado aquecido

A chegada das duas montadoras chinesas ao estado no mesmo período só reforça o que os dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) já dizem.

Segundo o levantamento, Goiás ocupa a 8ª posição nacional em emplacamentos de veículos elétricos, com participação aproximada de 4% em todas as vendas registradas desde 2022.

A região Centro-Oeste, por sua vez, responde por 14,8% do mercado nacional, com mais de 29 mil unidades comercializadas no período.

Agora, é esperado que as inaugurações e parcerias ampliem a oferta de modelos elétricos e híbridos para consumidores do estado, que passam a ter mais opções de compra e assistência técnica em diferentes segmentos de preço.

