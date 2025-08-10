iFood vai dar crédito de R$ 200 para clientes fiéis driblarem o aperto do fim do mês

Samuel Leão - 10 de agosto de 2025

COO do iFood, Bruno Henriques. (Foto: Divulgação)

Uma novidade, anunciada durante o evento iFood Move 2025, em São Paulo, foi a concessão de um crédito de R$ 200 para os clientes fiéis da plataforma ao final dos meses.

Isso ocorre em razão da queda dos pedidos com a aproximação do final do mês, quando a maioria dos trabalhadores já gastou parte substancial do salário e começa a cozinhar em casa para aguardar o próximo pagamento.

Como esse período do mês representa uma queda nos pedidos da plataforma, a concessão de um crédito de R$ 200 para gastar nos restaurantes parceiros surgiu como uma possibilidade de manter o fluxo de vendas no que eles chamam de “ecossistema iFood”.

Em entrevista à coluna Rápidas, o COO do iFood, Bruno Henriques, explicou que a medida deverá ser implementada em novembro de 2025. Questionado sobre quais serão os critérios de seleção dos “bons clientes”, ele explicou que se trata de um relacionamento.

“Aqueles clientes que são fidelizados na plataforma, estão sempre com a gente, pedindo todo mês, esses são os clientes que a gente tem um relacionamento“, explicou.

Além disso, também pontuou que há um time acompanhando os hábitos e buscando definir a viabilidade de cada concessão. Indagado acerca do percentual de juros que o cliente terá que pagar no mês seguinte, ele não cravou um número, mas revelou sonhar com a possibilidade de ofertar “taxa zero“.

“Estou entregando um dinheiro que bota comida na mesa das pessoas. Então a preferência, no mês seguinte, quem ele vai pagar. É um crédito curto, no mercado isso se chama buy now, pay later. Meu sonho, taxa zero, pagar em 15 dias. Você me paga no próximo mês e está tudo certo”, concluiu.

Apesar de ter o lançamento oficial em novembro, a proposta já vai começar a ser testada pontualmente em alguns clientes da plataforma.